Burkina: Dans les coulisses des Kundé d’Or 2023 remportés par le rappeur Smarty

L’édition 2023 de la cérémonie des Kundé d’Or a eu lieu le vendredi 12 mai à Ouagadougou. Pour la 21ème édition, le grand prix a été remporté par le rappeur Smarty.

Smarty remporte le Kundé d’Or 2023

Le rideau s’est refermé le vendredi 12 mai sur la 21ème édition des Kundé d’Or, organisés chaque année à Ouagadougou par le promoteur burkinabè, Jah Press, autour d’un dîner gala à la salle des Banquets de Ouaga 2000.

Le jury du Kundé d'Or 2003 a porté son choix sur le rappeur burkinabè, Smarty. Ce dernier succède ainsi à l’artiste, Donsharp De Batoro.

Salif Louis Kiekieta alias Smarty était en compétition dans sa catégorie justement avec son prédécesseur Donsharp De Batoro, son principal challenger, Floby, Alif Naaba, Greg Burkimbila et Tany.

‘’A Floby, Alif Naaba, Greg et Tanya je dis merci. Ce sont d'immenses artistes pour lesquels j’ai un grand et un profond respect. Cette distinction ne changera en rien la valeur artistique et humaine qu’ils représentent à mes yeux’’, déclare le vainqueur du Kundé d’Or 2023 rapporté par nos confrères de Frat-Mat.

Le chanteur né en Côte d’Ivoire dans la ville de Dimbokro, a remporté également le Kundé du meilleur featuring de l'intégration africaine avec son œuvre ‘’Voyager".

Une collaboration faite avec le groupe Zouglou ivoirien, Magic System. Dans cette catégorie, les œuvres en compétition étaient ‘’Bara’’ de Barack la voix d'or (Burkina Faso) featuring Iba One (Mali) ,‘’Jeune branché’’ de Imilo Lechanceux (Burkina Faso) featuring Fanicko (Benin), ‘’M’dawa’’ de Alif Naaba (Burkina Faso) featuring Ismaël Lo (Senegal) et de ‘’Ralui ye’’ de Floby (Burkina Faso) featuring King Mensah (Togo).

Toutefois, Smarty a posé un acte noble en recevant l’enveloppe de 1,5 million de Francs CFA qui accompagnait son trophée de Kundé d’Or.

‘’Je sais qu'une enveloppe accompagne le Kundé d'or. Je vous informe que je ne toucherai pas un rond. Je l'offre aux Personnes Déplacées Internes (PDI)", a-t-il souligné.

Au début de sa carrière, l’ancien membre du groupe Yellen, était beaucoup engagé dans des actions sociales avec La Croix rouge et plusieurs ONG installées au Burkina Faso.