Ministère de la Construction: Les populations de Yopougon instruites sur les nouvelles réformes

La 4e étape de la 3e édition des journées portes ouvertes organisées par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU), couplées d'une caravane de sensibilisation, s'est ouverte, le vendredi 12 mai 2023, à Yopougon.

Caravane du Ministère de la Construction à Yopougon : Chim-inter invite la chefferie traditionnelle à poursuivre la sensibilisation dans les communautés

Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, dans sa vision d'offrir aux populations et aux usagers des services de qualité et d'améliorer leur cadre de vie, s'est engagé depuis 2021, dans un vaste chantier de communication et de sensibilisation sur les différents réformes et procédures du secteur.Représentant le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Alexandre Kouamé, le Directeur de cabinet, a pointé du doigt les réalités de Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire."La population de Yopougon s'accroît de plus en plus. Ce avec les contraintes liées à l'urbanisation. De 1.071.543 habitants en 2014 à 1.571.165 habitants en 2021. Face à cette situation qui représente une opportunité de développement mais aussi un grand défi dans la gestion du domaine urbain, un ensemble de réformes ont été initiées par le ministre Bruno Koné. Nous sommes là, aujourd'hui, pour échanger avec vous sur les enjeux et les défis auxquels nous faisons face ensemble dans la gestion du développement urbain. Nous allons échanger sur nos procédures relatives au foncier urbain. Schéma directeur, plan d'urbanisme directeur, régularisation de lotissement, d'ACD, digitalisation du foncier urbain, SIGFU... Nous allons également, échanger sur le permis de construire, qui délivre cette autorisation ? Qui contrôle ? Quel est le rôle des différents acteurs ? Comment construire sans gêner son voisin ? Comment vivre sainement dans sa maison ? Nous répondrons à vos questions sur le bail à usage d'habitation. Combien de mois de caution et d'avance doit-on payer quand on loue une maison ? Que dit la loi ?", a expliqué Alexandre Kouamé.Au cours de cette cérémonie, les agents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ont délivré quelques actes administratifs de plusieurs usages."Aujourd'hui, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est sorti pour venir vers la population. C'est un pas dans la vulgarisation des informations dont la population a besoin. Les gens pensent que c'est difficile d'avoir l'ACD. Mais le ministère vient donner les rudiments pour l'avoir. Aujourd'hui, j'ai eu le mien. Je conseille à tous de suivre la réglementation pour obtenir l'ACD. Ce n'est pas difficile. Si votre construction est sur un lotissement approuvé, vous pouvez obtenir votre ACD sans passer par quelqu'un", s'est réjoui Aka Letchi qui a reçu son ACD.L'engouement des populations de Yopougon était au rendez-vous à toutes les étapes des journées portes ouvertes du Mclu et de la caravane de sensibilisation. La cérémonie d'ouverture au terrain Béni de Koweït, le panel à la mairie et la journée du samedi à la place Ficgayo ont refusé du monde. Amoulaye Coulibaly, le Directeur commercial et marketing de Chim-inter, a présenté les offres de lotissement et de promotion immobilière de son entreprise aux visiteurs, au cours de la seconde journée de cette étape. Chim-inter, entreprise fondée par Yamoussa Coulibaly, il y a 5 ans, est présente à Jacqueville, Assinie, Agboville, Azaguié, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo, Boundiali, en Guinée et à Dubaï."Nous saluons la mobilisation des têtes couronnées à l'occasion de cette caravane. Cette activité leur permettra de rencontrer des opérateurs agréés par le ministère de la Construction, du Logement et l'Urbanisme pour la mise en valeur de leurs terres. La chefferie traditionnelle est une partie prenante importante dans le secteur du foncier. On ne peut pas parler d'immobilier et de foncier sans eux. Mais si les villages décident de valoriser leurs terres, ils doivent suivre la procédure indiquée par le département ministériel de Bruno Koné. Chim-inter est prêt à les accompagner dans la mise en valeur de leurs domaines fonciers", a fait savoir Cheikh Coulibaly, Directeur commercial adjoint de Challenge Immobilier International.Il a, en outre, exhorté les garants des us et coutumes à être des relais de cette belle initiative. "Nous sommes heureux, en notre qualité de structure immobilière, de participer à cette caravane de sensibilisation avec le ministère. C'est une grande marque de confiance de notre tutelle. Nous invitons les autorités traditionnels à poursuivre cette sensibilisation dans leurs communautés", a-t-il invité.