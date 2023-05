Apata Apata Marc, cadre d’Agboville : « Les aînés doivent accompagner les cadets »

Apata Apata Marc, cadre d’Agboville, a procédé, le samedi 13 mai 2023, à l’installation officielle de la commission en charge de l’environnement et de la salubrité du quartier Collège, au terrain Jacques Aka de la ville. Une initiative à mettre à l’actif de la JECO (Jeunesse élite du quartier Collège) à travers le projet dénommé : Environnement sain. « Ce projet s’inscrit dans le cadre de développement de l’État ivoirien qui tente à promouvoir et à faire du citoyen, un citoyen respectueux de son environnement, de son cadre de vie.

Apata Apata Marc : « C’est l’année de la jeunesse; donc, les aînés doivent accompagner les cadets »

Ce projet a pour thème central : L’éducation de la jeunesse à l’engagement communautaire pour une salubrité publique. Aujourd’hui, l’heure est à l’action car on ne peut pas laisser la mairie seule dans ce combat. Notre rêve est de voir notre quartier propre. Et, avec notre parrain, l’ingénieur Apata Marc, nous allons transformer notre rêve en actes afin de changer le quartier Collège. Pour donner une nouvelle image à notre quartier et en faire une référence en matière de propreté à Agboville », s’est engagé Soumahoro Nabir Ismaël, président de la JECO, en présence de Bertrand Ocho Kokou, Dosso Lassina et de Dominique N’Guessan. Respectivement, invité spécial, représentant le président de la cérémonie, Diacko Ibrahime et secrétaire général, chargé des affaires sociales de l’association des résidents du quartier Collège(AREQCO).

À en croire les initiateurs, l’objectif est d’amener les populations à adopter des gestes éco-citoyens. Prenant la parole, Apata Apata Marc, parrain de la cérémonie, s’est dit heureux de cette initiative qu’il a qualifié de salutaire.

« Tous, nous devons comprendre qu’un environnement sain, nous garantit une bonne santé. Un environnement sain, nous garantit une longue vie. La salubrité est donc l’affaire de tous parce qu’au lieu d’attendre d’être malade et ensuite aller dépenser de l’argent pour nos soins, nous pouvons commencer d’abord par rendre sain notre cadre de vie », a insisté le cadre de l’ONEP (Office national de l’eau potable).

Pour lui, tous les présidents de jeunes des quartiers d’Agboville et des villages doivent s’en inspirer pour rendre notre environnement propre. « Pour assainir notre environnement, nous n’avons pas forcément besoin des hommes les plus forts ou les plus nantis. Commençons par nos propres moyens. Cela est très important. Et nous, nous nous sommes engagés aux côtés de la jeunesse depuis plus d’une décennie afin de les accompagner dans toutes les activités qu’ils ont et auront à mener. Tout ceci pour le bien-être des populations », a réitéré le président du club des amis de l’excellence de l’Agnéby-Tiassa (CAE-AT), Apata Apata Marc.

Sur le sujet de l’année 2023 décrétée "Année de la jeunesse" par le président Alassane Ouattara, l’ingénieur principal des travaux publics(TP) s’est voulu optimiste: « Chers jeunes, saisissez votre année. L’année de la jeunesse là, les jeunes doivent être propulsés devant pour saisir leur année avec la bénédiction de nos parents, de nos aînés. C’est l’année de la jeunesse; donc les aînés doivent accompagner les cadets ».

Notons que la campagne qui va consister à l’installation de points de collectes des déchets, de destruction des sites de dépôt sauvage d’ordures, de balayage et de désherbage des rues, de curage des caniveaux, etc, s’achève le samedi 20 mai prochain. Pour la circonstance, Jeunesse élite du quartier Collège a bénéficié d’importants dons en matériels de nettoyage, de ramassage et de protection.

Tizié TO Bi

Correspondant régional