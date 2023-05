Côte d’Ivoire / Carnaval Manhindi: Les secrets d’une première édition réussie

Le succès populaire de la première édition du carnaval Manhindi qui a tenu en haleine la région de l'Agnéby-Tiassa, du 28 au 30 avril 2023, est l’expression que la diversité est une force et une source de richesses pour la région présidée par le ministre Pierre N'gou Dimba.

Les félicitations de Pierre Dimba à Isaac Tchéré et à la MIRAT pour l’organisation du Carnaval Manhindi

‹‹J'ai dit à mes frères et sœurs que notre plus grande richesse est notre diversité. Nous devons bâtir sur cette diversité. Dès qu'on a mis en place la Maison internationale de la région de l'Agnéby-Tiassa (MIRAT), l'idée était de faire en sorte que nous puissions profiter de notre place de carrefour, de notre place de berceau de la diversité et promouvoir ce que nous avons de meilleur. La culture et le tourisme››, a expliqué le ministre Pierre Dimba lors de la cérémonie de clôture du festival à Agboville.

Le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, n’avait pas manqué de féliciter Isaac Tchéré et ses amis qui ont matérialisé cette vision en organisant le Carnaval Manhindi. « C’est vous qui avez rendu concret et réel ce rêve. Je voudrais vous traduire toute notre gratitude. Manhindi en langue locale, c'est l'expression du prestige. C'est montrer à la face du monde, ce qu'on a de meilleur », a-t-il remercié.

Pour sa part, le président de la MIRAT Côte d'Ivoire, Isaac Tchéré, s'est félicité de l'implication personnel du président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa dans le succès de la première édition du carnaval Manhindi. « Le comité d'organisation et la jeunesse de la région de l'Agnéby-Tiassa sont infiniment reconnaissants au ministre Pierre Dimba qui a accepté d'accorder son parrainage à la 1ère édition du carnaval Manhindi. Il était effectivement présent aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Celui que nous appelons ''le guerrier du développement de l'Agnéby-Tiassa’’, montre ainsi, que la politique d'intégration de la jeunesse prônée par le président Alassane Ouattara, est une réalité››, a-t-il indiqué.

« L’Agneby-Tiassa est une région qui est particulière. Les ressortissants du nord, du centre, de l'ouest et nos frères et sœurs de la sous région y vivent. C'est ce brasage culturel que nous avons présenté pendant ces 3 jours de carnaval autour du thème « Valorisation de la culture et du tourisme de l’Agneby-Tiassa, facteur de paix et de développement socio-économique››, a ajouté Isaac Tchéré.

Selon lui, la cerise sur le gâteau a été la participation des pays invités. Les prestations des troupes de danses venues du Bénin, du Ghana, de la Martinique, du Nigeria, du Sénégal et du Togo ont donné un cachet spécial à ces assises. « Nous sommes venus participer à ce carnaval à l'invitation du Président du comité d'organisation. C'est toujours un plaisir pour nous de venir prendre part à des activités culturelles en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup apprécié les prestations de chaque pays. Cela a donné une dimension internationale à ce carnaval. Nous remercions le ministre ivoirien de la santé et parrain du carnaval pour le dîner qu'il a offert aux délégations étrangères. Cela a été une occasion pour nous de découvrir et de redécouvrir les spécialités culinaires de ce pays frère », a réagi Ousmane Baro Dione, le Directeur général du Théâtre national du Sénégal.

La première édition du carnaval Manhindi a été meublée de chants, de danses, d'un défilé, de panels et d'un forum économique. Il a mobilisé plus de 50 mille personnes à la place Henri Konan Bédié d'Agboville.