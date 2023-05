Côte d’Ivoire : La fresque théâtrale " Drôles de femmes ’’ se transforme en festival

‘’ Drôles de femmes ’’, longtemps consacrée en spectacle, change de dénomination. Pour l’édition 2023, la fresque théâtrale devient le Festival International des Compétences et Talents de la Femme (FICTAF) qui aura lieu au mois de juin prochain.

‘’ Drôles de femmes ’’ devient un festival en 2023

La présentatrice télé, Caroline Dasylva, a mis sur les fonts baptismaux depuis 2019, un événement culturel dénommé ‘’Drôles de femmes’’ qui met en scène plusieurs comédiennes ivoiriennes qui abordent des sujets en rapport avec la femme. Les populations ivoiriennes ont applaudi cette belle initiative de l’animatrice de l’émission C’Midi sur RTI1. Les différentes représentations dans les grandes salles de spectacle en Côte d’Ivoire, font salle comble. La fresque théâtrale a même franchi les frontières ivoiriennes pour être présentée en France où elle est véritablement appréciée.

Vu le succès grandissime de cet événement culturel très important dans la sphère culturelle ivoirienne, Caroline Dasylva et son équipe de la structure Mediatis-CI, ont pensé à une nouvelle formule de ‘’Drôles de femmes’’. Ainsi, pour l’édition 2023, l’événement se mue en un festival pour devenir ‘’Le Festival International des Compétences et Talents de la Femme’’ (FICTAF). Dans le dossier de présentation, le festival se veut un véritable condensé d'opportunités en vue de l'épanouissement et du développement de la femme.

Par ailleurs, le premier cru du FICTAF avec comme thème : ‘’femme rurale, pilier d’un monde sans faim’’, va se dérouler au mois de juin prochain sur plusieurs jours (du 2 au 10 juin) au Palais de la culture Bernard Binlin-Dadié de Treichville et au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire avec des articulations à savoir un forum, un marché des opportunités, des nuits du Stand-up, des formations-coaching et une soirée théâtrale.

Cependant, les objectifs recherchés à travers ce festival, sont de favoriser l'autonomisation financière de la femme, l'employabilité de la jeune fille, dénoncer les inégalités contre les femmes, promouvoir les valeurs artistiques féminines, promouvoir et valoriser le patrimoine culturel & ivoirien, éduquer et divertir le grand public et sensibiliser les femmes à l'importance de la chaîne de agricole ainsi que ses opportunités. Des femmes viendront du Togo, du Burkina Faso, de la France et du Cameroun pour prendre part à l’édition 2023 du FICTAF.