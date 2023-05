Ange Martial Tia: L'attaquant ivoiro-malien fait sensation à la CAN U17

L'attaquant malien d’origine ivoirienne, Ange Martial Tia, s'est montré très combatif malgré l'échec de son équipe face au Maroc, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2023,

Ange Martial Tia se dit fier des efforts déployés par l’équipe U17 du Mali

Le Mali s'est incliné 6-5 aux tirs aux buts contre le Maroc en demi-finale de la CAN U17 édition 2023, au stade Chahid Hamlaoui de Constantine dimanche soir. Leur rêve de remporter un troisième trophée et de devenir le pays le plus titré de la compétition, ne s'est pas réalisé.

"En tant qu'équipe, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais ce n'était pas suffisant pour nous faire gagner. Nous sommes tristes, mais nous relèverons la tête en sachant que nous avons fait de notre mieux », a déclaré Tia.

L'attaquant a été nommé homme du match à l'issue du duel, ayant joué un rôle essentiel, notamment sur le plan offensif. Mais les Maliens n'ont pas eu la chance de transpercer une ligne arrière marocaine tactiquement disciplinée.

"Nous avons dominé et n'avons pas gagné, mais c'est le football. Nous avons beaucoup de leçons que nous avons tirées du tournoi et nous continuerons à travailler pour voir que nous sommes une meilleure équipe et aussi meilleures en tant que joueurs individuels », a noté Tia.

Il annonce que son équipe se concentrera maintenant sur le duel des barrages contre le Burkina Faso pour s'assurer qu'elle repart avec le tournoi avec au moins une médaille.