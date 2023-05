Côte d'Ivoire : Le lycée moderne 3 d'Agboville célèbre ses meilleures élèves filles

À l’initiative de l’association Les étoiles du lycée moderne 3 d'Agboville, les meilleures élèves filles issues de la sixième à la terminale, ont été récompensées, le lundi 15 mai 2023, par Dr Ambroise Moussoh.

Agboville: Dr Ambroise Moussoh "gâte" les meilleures élèves filles du lycée moderne 3

« Nous avons initié cette cérémonie pour galvaniser les jeunes filles à s’intéresser davantage à leurs études afin de leur assurer plus tard un mieux-être et se hisser au même niveau que les hommes. Pour ce faire, nous avons identifié sept (07) élèves, les meilleures élèves filles par niveau de la 6e à la terminale dont les moyennes varient entre 15 et 17/20 pour cette première édition », a souligné Alice Tiépo, présidente des étoiles du lycée moderne 3 d'Agboville.

Quant au Proviseur du lycée, Guy Yvette Séka, elle a exprimé sa joie de célébrer l’excellence au sein de la structure dont elle a la charge.

« Notre établissement est vraiment honoré parce que depuis notre arrivée, nous ne faisons que glaner des prix mais aussi célébrer les meilleurs. C’est une véritable joie pour le lycée moderne 3 et pour moi, particulièrement. C’est pourquoi, je tiens à dire merci à Docteur Moussoh. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour l’école ici à Agboville », s’est-elle réjouie, en présence de ses collaborateurs, des enseignants, des parents d’élèves et des élèves.

Il y a moins d’un mois, cet établissement secondaire du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, célébrait la seconde édition de son concours Miss Mathématiques. À côté de cela, le lycée moderne 3 d’Agboville a raflé récemment la première place avec 4 prix sur un total de 12 prix décernés. C’était lors de la 3e édition de remise de prix aux meilleurs élèves aux examens blancs du 03 au 06 avril 2023, dans la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DRENA).

« Notre contribution s'inscrit dans le cadre de l’atteinte des objectifs fixés par le président Alassane Ouattara, sur sa politique de l’école pour tous et surtout sur La scolarisation de la jeune fille. Ainsi, nous voulons juste apporter un appui à ces filles-là afin qu’elles continuent d’être excellentes et qu’elles servent d’exemples aux autres filles », s’est justifié Dr Ambroise Moussoh, parrain de la cérémonie.

Pour l’ambassadeur de la Santé, son geste est une invite aux parents à soutenir la jeune fille dans ses études.

« Nous allons continuer à appuyer ces enfants. Je ne le fais pas seulement au lycée 3 d’Agboville, je le fais à Bouaké, à Yamoussoukro, à Abidjan. À ce jour, nous atteignons la centaine d’élèves que nous soutenons à travers des appui financiers », a fait savoir le pharmacien de formation, avant d’inviter les autres cadres à lui emboîter le pas.

Poursuivant, il a dit s’inspirer de 02 personnalités politiques que sont Amadou Koné, ministre des Transports et de celui de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre.

Au nom des récipiendaires, Imaïl Iman Mira a adressé ses remerciements au donateur. «Nous sommes heureuses, mes amies et moi, de recevoir ces cadeaux. Merci à Dr Moussoh pour ce geste de haute portée sociale et pour son intérêt à la culture de l'excellence à l’école. Cela nous encourage à redoubler d’efforts pour mériter toujours sa confiance. Nous invitons donc, tous nos camarades: filles comme garçons à se mettre au travail », a lancé l’élève en classe de terminale A (16,04/20 de moyenne au premier trimestre et 17,07/20 au second trimestre).

Créer une solidarité, une entraide au sein des personnels féminins du lycée moderne 3 Agboville, est la principale mission que s’est assignée Les étoiles. Outre ceci, l’association qui a vu le jour en 2015, entend aussi accompagner les jeunes filles élèves afin qu’elles soient à la fois éduquées, formées et instruites.

Des enveloppes de 50.000fcfa pour les élèves du premier cycle et de 100.000fcfa pour celles du second cycle, constituent l’essentiel des prix. La cerise sur le gâteau, le parrain a offert des complets de pagne aux mères des lauréates, en prélude à la célébration de la fête des mères, prévue le dimanche 04 juin prochain.

Tizié TO Bi

Correspondant régional