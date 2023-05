Côte d'Ivoire: La vente de l'huile de palme importée frauduleusement, interdite

Côte d'Ivoire - Le directeur général du Conseil Hévéa-Palmier, Fougnigué Edmond Coulibaly, a invité les importateurs, distributeurs et revendeurs à s’abstenir de la vente de l'huile de palme importée frauduleusement et de qualité douteuse. Il a fait cette mise au point par un communiqué en date du 10 mai 2023.

Côte d'Ivoire / Vente de l'huile de palme importée frauduleusement : le directeur général du Conseil Hévéa-Palmier à Huile invite les importateurs et commerçants à cesser cette pratique

« Le directeur général du Conseil Hévéa-Palmier à Huile demande aux opérateurs concernés de mettre fin à cette pratique et invite les importateurs, distributeurs et revendeurs à s’abstenir de la vente de l’huile de palme importée frauduleusement et de qualité douteuse », indique le communiqué signé du directeur général du Conseil Hévéa-Palmier à Huile, Fougnigué Edmond Coulibaly.

Cette situation constitue une menace sérieuse pour le bon équilibre de la filière palmier à huile, au niveau national mais aussi sur la santé des consommateurs. Selon le communiqué, l’importation et l’exportation des produits du palmier à huile sont des activités réglementées par le législateur ivoirien. Par conséquent, le Conseil Hévéa-Palmier à Huile se réserve le droit de poursuivre tout acteur reconnu coupable d’infractions à la réglementation en vigueur et de procéder à la saisie des produits mis en cause.

Source : CICG