Côte d'Ivoire / Agréments accordés aux écoles privées: Mariatou Koné change tout

Côte d'Ivoire - Session 2023 de la Commission de la Carte Scolaire de l'Enseignement Privé : les agréments seront accordés aux établissements en conformité avec les critères exigés

La ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation s’exprimait à l’ouverture des Assises de la Commission de la Carte Scolaire de l’Enseignement Privé (CNCSEP) session 2023, le 15 mai à Jacqueville.

Selon Mariatou Koné, le système éducatif à certes besoin de l’appui du secteur privé afin de répondre à un besoin sans cesse croissant en infrastructures mais dans le cadre de ce partenariat entre l’Etat et le secteur privé, les structures privées de formation ont l'obligation de se conformer aux exigences du cahier de charges de l’Etat en termes de qualité, d’efficacité et de performances.

Le respect de ces normes va permettre aux fondateurs d’améliorer la qualité de leurs services au risque de ne voir aucun élève s'inscrire dans leurs établissements. « Cette commission doit permettre de regarder de près la qualité des infrastructures et des équipements qui sont proposés par les promoteurs pour les enfants de Côte d’Ivoire, de s’assurer que les établissements qui vont intégrer le dispositif existant offrent un cadre de travail approprié aux écoles à s’y inscrire », a-t-elle insisté.

Pour la directrice de l’Encadrement des établissements privées (DEEP), Diarra Mariam Touré, la mission de cette assise est de rationaliser l’implantation et le développement des infrastructures scolaires privées, d’apprécier et émettre un avis favorable ou défavorable sur les demandes d’autorisation de création, d’ouverture, d’homologation et d’extension.

Pour cette session, près de 2 625 demandes d’agrément par nature et par cycle sont réparties comme suit : 876 demandes de création, 29 demandes d’extension, 601 demandes d’homologation et 1 119 demandes d’ouverture. Notons que dorénavant, les accréditations aux écoles privées ne sont plus permanentes.

Source : CICG