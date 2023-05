Régionales 2023 / Dr Ohi Sylvain (RHDP): « Mabri n'a pas d'adversaire dans le Tonkpi»

Dr Ohi Manhouyé Sylvain est médecin principal, Coordonnateur régional des activités de lutte contre la Tuberculose. Il est également Conseiller régional du Tonkpi et membre de la Commission économie budget et Finance, actuel membre du RHDP... Les élections municipales et régionales, le RHDP, la candidature de Mabri Toikeusse en 2025, son avenir politique, sa vision du développement et ses projets de cohésion sociale sont les centres d’intérêt de cet entretien.

Dr OHI Sylvain, cadre du RHDP-Tonkpi: "Mabri Toikeusse demeure le leader du Tonkpi !"

Dr OHI Sylvain, vous êtes un fidèle des fidèles du président Mabri Toikeusse. Comment vous sentez-vous après votre retour au RHDP ?

Bien. Même très bien. Nous ne pouvons que nous sentir bien aux côtés d'un leader de la trempe de MABRI. Le retour au RHDP est une autre source de motivation pour mieux se sentir. Il n'y a ni gêne ni complexe à revenir dans sa propre maison surtout lorsque vous avez contribué à la bâtir.

Les élections locales sont pour bientôt. Avez-vous confiance en la commission électorale indépendante ? Pourquoi ?

Nous avons confiance à toutes nos institutions que nous nous sommes dotées. En ce qui concerne les élections locales, nous n'avons pas à nous assurer d'une confiance particulière avant d'y aller. Notre Parti le RHDP s'est doté d'une cellule de gestion des élections (CGEL) qui est un organe en charge du bon déroulement des élections. Pour ma part, tant que l'on accordera du crédit à la CGEL en notre sein, je n'ai aucun problème.

A ce propos, ne partagez-vous pas l'idée que les choix du RHDP à Danané comme à Zouan-hounien ne viennent pas à plomber le leadership du président Mabri, numéro 2 du parti au pouvoir ?

Non du tout ! En qualité de militant du RHDP , nous avons le sacré devoir de nous aligner sur les décisions prises d'en haut. Notamment les candidatures voulues par la Direction pour ce qui sont des candidatures. On peut trouver à dire sur un choix mais on ne peut faire un quelconque parallèle entre le leadership du président MABRI dans le Tonkpi et ça. Ce serait injuste et lui faire du tort. Mabri Toikeusse demeure le leader du Tonkpi !

"Le portrait du leader Mabri ne saurait être entaché par des velléités cantonales ou locales"

Il n'y a jamais eu d'adversaire d'ailleurs. Pour preuve, l'autre réalité est qu'aucun groupement politique n'a jamais daigné présenter un seul candidat contre le président Mabri au niveau du Tonkpi au risque de mordre la poussière. Cela dénote de l'inébranlabilité de ce leadership là.

Croyez-vous que la candidature de Doho Médard, frère cadet du président Mabri, à Zouan-hounien, le discrédite au plus haut niveau ?

La candidature dont vous faites allusion n'a pas grande importance au regard de la dimension politique qu'occupe Mabri Toikeusse sur l'échiquier politique nationale. C'est dire que le portrait du leader Mabri ne saurait être entaché par des velléités cantonales ou locales. Que son cadet soit candidat ou non, cela ne représente pratiquement pas grande chose face à toutes les grandes victoires que le président Mabri a déjà apportées au RHDP et qu'il continue d'apporter et qu'il continuera d'apporter à notre grand Parti. Au reste, chaque citoyen est libre de candidater. C'est aussi ça l'expression de la démocratie.

Quel est votre appréciation de l'indiscipline de certains cadres du RHDP quant à leur manque de solidarité autour des choix du RHDP à ces élections municipales ?

Pour l'heure, personne n'a encore déposé une quelconque candidature pour constater cette indiscipline que vous évoquez. Cependant, je ne suis pas aussi étranger à la floraison de candidatures. Dans l'animation et la vie même d'un parti politique, il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. L'intérêt du parti qui surpasse tout intérêt, doit prévaloir en toute chose. C'est pourquoi, des instances existent pour réglementer et mettre le maximum de personnes d'accord.

"Le Président Mabri est un combattant"

Mabri candidat en 2025 contre Ouattara, envisagez-vous cette éventualité ?

Je ne souhaite pas vraiment me prononcer sur quelque chose qui n'existe pas encore. Ni le président OUATTARA ni le président MABRI n'ont encore annoncé cette éventualité. Je crois que le candidat du RHDP sera celui des deux.

Quel est l'avenir politique de Dr OHI Sylvain ?

(Rire) Mon avenir politique se trouve entre les mains du tout Puissant. Pour l'heure, nous préparons les élections régionales pour faire gagner la liste conduite par le candidat Albert Mabri Toikeusse. C'est le challenge de l'heure, le nôtre qui passe avant cet avenir politique auquel vous faites allusion.

Pour certains observateurs de la politique régionale, la jeunesse du Tonkpi opte pour un nouvel ordre politique sans Mabri. Est-ce utopique que de le penser ?

Le Président Mabri est un combattant. Il a toujours été confronté à des oppositions d'opportunité au niveau du Tonkpi. Chaque fois, il a eu le dessus. Pour la petite histoire, lors de nos différentes rencontres avec le président Mabri, la parole est donnée à chacun dans les moindres détails. Cela pour montrer à quel point l'homme reste attaché à la démocratie. Je souhaiterais plutôt inviter votre supposée jeunesse à une saine compétition électorale pour que le meilleur gagne dans la paix en Septembre 2023. Pour le reste, l'avenir nous situera.

Quel message à l'endroit de la jeunesse à quelques mois de ces joutes électorales ?

Je voudrais inviter la jeunesse de Tonkpi à s'approprier véritablement du bilan éloquent du président du Conseil Régional de Tonkpi. Aucun canton n'a été épargné par des infrastructures scolaires et/ou sanitaires. En thème de construction d'infrastructures le Conseil régional de Tonkpi occupe le 1er rang parmi les conseils régionaux de Côte d'Ivoire. C'est une performance à saluer. Septembre 2023 se jouera sur la table des acquis. C'est pourquoi j'encourage les jeunes à opter pour le changement dans la continuité. Le Président Mabri Toikeusse et son équipe rassurent mieux que quiconque.

Propos recueillis par Sony Wagonda