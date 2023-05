Côte d’Ivoire: Safarel, Suspect 95, Les Garagistes… enflamment le QITAA 4

La 4ème édition du QITAA a connu son apothéose le week-end dernier au campus SEPI de Yopougon-Wassakara avec la prestation de plusieurs artistes et la distinction de plusieurs célébrités.

Les artistes Safarel Obiang, Suspect 95, Les garagistes… font le show au QITAA 4

Le clou de la 4ème édition du concours inter-universitaire dénommé Quotient intellectuel et Talents Artistiques d'Abidjan (QITAA), le samedi 13 mai au sein du campus SEPI de Yopougon-Wassakara, a été marqué par les prestations très remarquées des artistes en vogue comme Safarel Obiang, Suspect 95, Elown Kiff No Beat, Les Garagistes… Les étudiants qui sont restés très tard dans la nuit, ont jubilé avec ces différents artistes. En effet, le QITAA, depuis son lancement il y a maintenant trois ans, ne fait que se bonifier d’année en année.

Cet événement culturel et intellectuel dont le thème central : ‘’Jeunesse et développement durable’’, a permis de mettre en compétition différentes universités du District d’Abidjan qui ont démontré leur savoir-faire intellectuel et artistique. Pour l’édition 2023 et durant trois jours (du 11 au 13 mai), neuf universités et grandes écoles d’Abidjan étaient aux prises dans les concours génie en herbe, les faits historiques, les danses traditionnelles, le concours culinaire et la rubrique talents artistiques qui permet de détecter et mettre en lumière des talents dans diverses formes d’art.

Au final, c’est l’université Nord-Sud de la Riviera-Bonoumin avec le groupe Les Kouayoumans, qui a raflé la première place du génie en herbe. Ensuite, pour les faits historiques, l'institut Famah et son groupe Les Adjoss remportent la palme d’or. Puis respectivement dans les danses traditionnelles, concours culinaires et talents artistiques, Les Gladignons de l’université Atlantique, Les Blaklaman de l’université internationale privée d’Abidjan et Les Weignons de l’université musulmane africaine sont les grands vainqueurs.

Dans la matinée, au cours de la cérémonie d’ouverture du QITAA 4, plusieurs personnalités culturelles, de la télévision et artistiques de Côte d’Ivoire, ont reçu des prix spéciaux. Parmi ces célébrités distinguées par le commissaire général du QITAA, Ibrahim Famah Diabaté, il y a Akissi Delta, Kôrô Abou, Isabelle Anoh, Nahomi Alafé et Amélie Wabéhi. Pour l’initiateur de cet événement culturel, il est plus que satisfait.

‘’C’est un véritable sentiment de fierté. Le QITAA est un événement culturel et éducatif à caractère public où tout le monde peut venir habillé en tenue traditionnelle. Pour cette édition, on a intégré d’autres universités alors que les éditions précédentes étaient uniquement avec les étudiants de l’université Nord-Sud. Cela a donné encore un cachet assez crédible à cette activité avec beaucoup plus d'immersion dans les villages et surtout plus avec des projets de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)’’, dit-il.

Avant de continuer : ‘’Il y a eu un véritable engouement, parce que je m’attendais à cela. Lorsqu’on veut faire quelque chose, on y met la foi. A travers le QITAA qui est rassembleur, ça ne pouvait être qu’une réussite. Mais, en même temps, il faut avoir la tête sur les épaules pour parfaire les prochaines éditions notamment la 5ème édition qu’on prépare dès à présent’’.

Par la même occasion, Ibrahim Famah Diabaté se projette déjà vers l’avenir pour une dimension nationale et internationale des prochains QITAA. ‘’Ma vision pour le QITAA est de rassembler toutes les universités de Côte d’Ivoire et aussi toutes les universités du monde. On va loin, on rêve grand et s’il plaît à Dieu, on va y arriver’’, souligne-t-il.

Pour le commissaire général, le Président de la République, Alassane Ouattara a décrété 2023, l’année de la jeunesse; d’où cet événement qui permet aux jeunes de connaître les cultures de différents horizons. Le QITTA 4 a vu le soutien institutionnel des Ministères du plan, du tourisme, de la culture et de l’agriculture ainsi que de l’UNESCO.