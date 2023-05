Côte d’Ivoire: Tout sur le programme des obsèques du Vieux Kouassi Kan

Le programme des obsèques du Vieux Kouassi Kan du téléfilm du même nom de la structure JCS Production, décédé le mardi 18 avril dernier, a été établi par la famille.

Côte d’Ivoire : L’adieu à l’acteur du film ‘’Le Vieux Kouassi Kan ’’

Le monde cinématographique ivoirien a perdu depuis le mardi 18 avril dernier, un de ses membres, en la personne du Vieux Kouassi Kan qui incarnait le rôle principal dans le film du même nom diffusé il y a quelques années sur les antennes de la RTI.

A l’annonce de son décès survenu à la polyclinique de l’Indénié au Plateau, une avalanche de messages de condoléances, a commencé à être adressée à la veuve, aux enfants et à la structure JCS Production à laquelle il appartenait.

Mais, Nanan Adam Roger Séka à l’état civil, plus connu sous le nom Vieux Kouassi Kan qui s’est véritablement révélé dans le film éponyme, a définitivement fini de jouer sa partition sur la terre des hommes.

Il a entamé un voyage sans retour, et parents, amis, acteurs et connaissances vont bientôt lui dire adieu. Il faut savoir que le Vieux Kouassi Kan était surtout l’ancien chef de village d’Achokoi dans la sous-préfecture de Bingerville et ex-comptable chez le concessionnaire Star Auto de Mercedes à Abidjan.

Ainsi donc, le programme définitif de ses funérailles a été arrêté. Il démarre ce vendredi 19 mai par une première veillée religieuse de 19h à 21h à la paroisse Saint Joseph Artisan de Koumassi Nord-est.

Le samedi 20 mai, l’étape de la veillée traditionnelle se fera de 20h à l’aube à la Cité 147 Logements dans la commune de Koumassi. Ensuite, le lundi 22 et mardi 23 mai de 18h à 20h, la veuve, les enfants et les parents du Vieux Kouassi Kan recevront les condoléances au domicile du défunt sis à la Cité 147 Logements à la villa 119.

Puis, la levée du corps se déroulera le vendredi 26 mai de 10h à 12h sur la parvis de l’Eglise Saint Joseph Artisan de Koumassi Nord-est suivis d’une messe et du transfert du corps dans le village d’Annépé dans la commune d’Adzopé.

Dans la soirée, aura lieu une veillée ‘’Tonnerre’’ avec la structure JCS Production. Une cérémonie traditionnelle sera organisée le samedi 27 mai à 8h dans le village d’Annépé suivies d’une messe de requiem à 10 h à l’Eglise Saint Pierre dudit village et de l’inhumation au cimetière. Et enfin, une messe d’action de grâce sera prononcée à 10 h à l’Eglise Saint Pierre d’Annépé.