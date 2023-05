France: Nicolas Sarkozy, toujours condamné mais ...jamais emprisonné (Décryptage)

Une fois de plus, l’ex-président français Nicolas Sarkozy s’est retrouvé devant les tribunaux pour des faits délictueux inhérents au financement de sa campagne électorale de 2007; et ce, dans le cadre de l’affaire dite « des écoutes ».

France: Nicolas Sarkozy encore condamné. Goûtera-t-il enfin aux délices de l'univers carcéral ?

Condamné il y a deux ans en première instance, la Cour d’Appel de Paris vient de confirmer la condamnation, le 17 mai, à trois (3) ans de prison dont un an ferme, avec à la clé, une interdiction de droits civiques et le port d’un bracelet électronique. L’ex-président a annoncé se pourvoir en cassation. Attendons de voir.

Ce donneur de leçon patenté qui, au sommet de sa gloire régentait tout en France, même notre vie à nous ici en Côte d’Ivoire, quoi que nous ne soyons pas français, est aujourd’hui réduit à sa plus simple expression. Ainsi apparaît son visage hideux d’arrogant et de manipulateur.

- Comment qualifier quelqu’un qui profite de la faiblesse d’une vieille dame pour lui extorquer de l’argent ?

- Comment qualifier quelqu’un qui use de sa position pour vouloir influer sur le cours de la justice en faisant des promesses de promotion à un juge ?

L’Ambassadeur de France à l’Onu, toujours à l’initiative des résolutions

Il a également bien profité de l’argent de Kadhafi, puis sans remord l’a éliminé sous le fallacieux prétexte de protéger la population de BENGHAZI d’un bain de sang.

On l’a également vu du haut d’une tribune, avec l’arrogance qui le caractérise, donner des injonctions en 2011, à M. et Mme Gbagbo à l’effet de quitter le palais présidentiel et partant le pouvoir !

En Côte d’Ivoire comme en Lybie, le mode opératoire est le même : L’Ambassadeur de France à l’Onu est toujours à l’initiative des résolutions, la France fait pression sur les autres pays (n’oublions pas qu’elle est membre permanent du Conseil de Sécurité) et la résolution à peine adoptée, la France est toujours la première à procéder aux bombardements.

Elle se cache derrière l’Onu qu’elle instrumentalise pour mener à bien ses sordides besognes. Nous sommes familiers de ces hommes politiques français, qui croient avoir reçu l’onction divine à l’effet de faire notre bonheur à notre place, en choisissant nos dirigeants!

La pression de la «communauté internationale »

On a encore en mémoire François Hollande et son ministre des Affaires Etrangères déclarer que : « la SYRIE n’a pas d’avenir avec Bachar Al Assad ». Mais diantre ! Le peuple syrien n’a-t-il pas la capacité de décider lui-même de ce qui est bien pour lui?

Hier encore, c’était le Premier Ministre français Edouard Philippe, qui mettait en garde le gouvernement malien contre une manifestation anti-française à Bamako lors d’une visite prévue au Mali. Quelle arrogance et quel manque de respect pour nos pays !

Aujourd’hui, le Mali est toujours sous pression de la «communauté internationale », pour avoir préféré l’aide de la société privée russe Wagner à celle de la France qui n’a pas réussi à endiguer la menace djihadiste.

Nicolas Sarkozy alias Paul Bismuth peut toujours humer l’air frais de la liberté

Et pourtant sous ces faux airs d’hommes intègres donneurs de leçons devant l’Eternel, se cachent des prédateurs, des profiteurs à la morale douteuse. Et Sarkozy est le prototype achevé de ces prédateurs-là.

Mais une fois de plus, bien que condamné, il ne goutera certainement pas aux délices des geôles françaises. Toujours condamné mais ...jamais emprisonné.

La presse française, si prompte à parler d’impunité sous nos tropiques, trouvera certainement une explication logique et cohérente à cette situation...Peut-être une certaine loi, mais bon...

Nicolas Sarkozy alias Paul Bismuth peut toujours humer l’air frais de la liberté avec un bracelet électronique au pied. Ainsi va la vie.

Mais l’ivraie sera séparée du vrai...Dieu voulant