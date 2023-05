Côte d'Ivoire : Comment Mélaine Koné a pris la tête de la PETROCI

Mélaine Kpintia Koné est à la tête de la PETROCI Africa Intelligence revient sur les circonstances de la nomination du nouveau patron de l'entreprise pétrolière.

Côte d'Ivoire : Le grand ménage à PETROCI emporte Vamissa Bamba

Début mai 2023, Vamissa Bamba, anciennement directeur général de PETROCI Holding est emporté par un audit déclenché depuis fin juin 2022. Il a été remplacé à ce poste par Mélaine Kpintia Koné, une proche de Mamadou Sangafowa. Selon Africa Intelligence, depuis sa prise de fonction à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, l'ancien ministre de l'Agriculture a entrepris de mettre toutes les structures de son département sous son contrôle.

"Le conseil d'administration de PETROCI Holding tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que dans le cadre des missions d'audit au sein de l'entreprise qui ont débuté fin juin 2022 et qui se poursuivent, il a été décidé au cours de sa session extraordinaire du jeudi 4 mai 2023, la suspension de monsieur Vamissa Bamba du poste de directeur général. À cet effet, madame Mélaine Koné, conseillère technique au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, est nommée directrice générale par intérim '', avait confié Joachim Beugré, le président du conseil d'administration de cette entreprise au cours d'une rencontre avec la presse. Par ailleurs, il a tenu à faire savoir que le directeur général n'a pas été révoqué. "Cette décision intervient à titre conservatoire en vue de permettre le bon déroulement desdites missions", a-t-il précisé.

Le magazine précise que Mélaine Koné a été nommée alors que Vamissa Bamba séjournait aux États-Unis, notamment à Houston. Pour JA, il est clair que Mamadou Sangafowa montre ainsi son ambition de contrôler toutes les entités placées sous son autorité. En plus du nouveau boss de la PETROCI, le ministre ivoirien peut également compter sur Joachim Beugré, le président du conseil d'administration.