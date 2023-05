Côte d'Ivoire: Royal Air Maroc et la chambre de commerce marocaine désormais partenaires

L' Hôtel Mövenpick d' Abidjan Plateau a servi de cadre, le Jeudi 17 Mai dernier, à une signature de convention de partenariat entre la chambre de commerce Marocaine ( CCM-CI) et Royal Air Maroc ( RAM).

Royal Air Maroc et la chambre de commerce Marocaine: Une convention de partenariat lie désormais les deux structures

Pour Saad El Hamzaoui, Président de la chambre de commerce Marocaine, qui s'est réjoui, '' cela est l'aboutissement et la concrétisation d'un partenariat gagnant gagnant au bénéfice de la chambre de commerce et de Royal air Maroc".

C'est pourquoi, dira-t-il, ce sera une bouffée d'oxygène dans la qualité de l'offre pour ses membres, qui constituera, à n'en point douter, une belle opportunité pour la coupe d' Afrique des nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 10 janvier au 11 février 2024 en termes de qualite et de flux du trafic aérien pour les deux pays.

Quant à Madame Ilham Kazzini, Directrice du pôle Commercial à RAM, elle a rappelé l'engagement sacerdotal de sa compagnie sur le marché ivoirien depuis bientôt 48 ans que la RAM a vu le jour et se positionne parmi les 13 meilleures compagnies aériennes du monde.

Elle s'est réjouie de la pointe des 10 fréquences hebdomadaires et des nouveaux horaires adaptés en fonction du timing. Mais surtout dans l'exigence de la qualité de service proposé à sa clientèle.

Mme la directrice commerciale de RAM, a terminé en se félicitant de l'aboutissement heureux de cette collaboration fructueuse qui se matérialise par la signature de ce partenariat.

L'ambassadeur Abdelmalek Kettani, lui, a exprimé sa joie et traduit ses encouragements aux deux entités. Il a loué leur dynamisme avant de faire un plaidoyer pour la mise en œuvre de packages adaptés au profit des Ivoiriens qui souhaitent de plus en plus visiter et faire des affaires au Maroc.

Car cela aussi entre dans la vision du développement de la coopération sud sud, prônée par leurs Excellences le Roi Mohamed VI( Que Dieu l'assiste) et le Président ivoirien Alassane Ouattara, a conclu le diplomate marocain.