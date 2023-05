Côte d’Ivoire - Agboville: Femmes et jeunes exhortés à se constituer en coopératives

Dans le cadre de la création de coopératives de productions agricoles et animales à but lucratif et qui répondent au besoin d’organiser au mieux les femmes et jeunes, prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice a initié, le mercredi 17 mai 2023, une tournée de sensibilisation dans plusieurs localités du département d'Agboville.

Côte d’Ivoire : Les associations de femmes et de jeunes d'Agboville, exhortées à se muer en coopératives

De Oress-Krobou jusqu’à Éry-Makouguié 2, en passant par Aboudé, le quartier Château à Agboville et Yapo-Kpa, le message a été le même.

« Aujourd’hui, on parle de plus en plus des AVEC (Associations villageoises d'épargne et de crédit). Il y a aussi les coopératives qui sont implémentées un peu partout. J'ai donc trouvé que le moment était idéal de venir entretenir mes sœurs, leur parler de l'importance de l'unité, de se mettre ensemble, de vouloir ensemble chercher les revenus pour être autonomes.

Les gens évoluent certes en association mais je suis venu motiver mes sœurs partout où nous sommes passés pour leur dire de se mettre ensemble dans des coopératives à vocation agricole, commerciale ou avicole. Et ce, afin d’être plus fortes pour bénéficier d’appuis au niveau régional et national », a expliqué la conseillère régionale, chargée des femmes et des jeunes, à la fin de la journée.

Pour l’enseignante d’Histoire à l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, sa tournée qui a démarré il y a plus d’une semaine et qui va poursuivre, a consisté aussi à exhorter les jeunes à s’inscrire dans ce processus de mutation des associations et autres en coopératives.

« Vous savez aussi que l'année 2023 a été décrétée par le président Alassane Ouattara: Année de la jeunesse.

Il faut déjà amener les jeunes à se mettre ensemble, monter des projets viables, se faire déclarer officiellement au CEPICI (Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire) pour bénéficier de fonds et pouvoir se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus(AGR).

Le Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa dirigé par le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre l’a très tôt compris en mettant en place des unités de transformation de manioc en Attiéké dans plusieurs villages. Tout ceci dans le but de vous aider », a-t-elle révélé.

À terme, selon la responsable en charge des femmes et des jeunes au sein de cette collectivité décentralisée, 19 unités de transformation de manioc verront le jour dans la région.

Notons que la région compte à ce jour 06 usines, à savoir : celles de Wahin, Grand-Morié, Grand-Yapo (Agboville), Morokro(Tiassalé), Léléblé(Taabo) et celle de Gomon(Sikensi).

Pour cette année, le ministre Dimba Pierre a annoncé, récemment le déblocage de près de 2,4 milliards de francs CFA par le Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa pour l’insertion et l’autonomisation des jeunes et des femmes.

Poursuivant, la secrétaire départementale RHDP Agboville commune, prof. Moustapha Brou Cho Julie a exhorté ses sœurs à être une aide, un soutien pour leur mari et leurs enfants.

« Nous les femmes, sommes vraiment contentes parce qu’aujourd’hui madame Moustapha est venue nous mettre sur la bonne voie. Nous sommes déjà organisées ici en petit groupes, en association mais avec ce que nous venons d’entendre, se mettre en coopérative pour bénéficier de financement: c’est une bonne chose. Tout en espérant que nous aurons un accompagnement dans la mise en œuvre, nous adhérons entièrement au projet », a confié la présidente de la fédération des associations de femmes d’Aboudé, Nanou N’Gatta Brou Marie.

Même son de cloche de la part de Yavo Adon, le président des jeunes du village d’Éry-Makouguié 2, qui estime que c’est une belle initiative parce que l’objectif est d’apporter le développement dans toutes les contrées de la Côte d’Ivoire.

Tizié TO Bi

Correspondant régional