Côte d'Ivoire : Avant les municipales et régionales, le RHDP-Kani forme ses membres

À l'initiative de Yaya Méité APE, secrétaire départemental du RHDP Kani, plusieurs séances de formation, ont été initiées, récemment, à l'intention de plusieurs membres du Secrétariat départemental.

RHDP-Kani : Yaya Méité APE forme ses communicateurs

Le secrétariat départemental du RHDP-Kani commune et sous-préfecture, dirigé par Yaya Méité APE, est soucieux des communications qui se font autour des activités du parti au niveau local.

Récemment, le départemental Yaya Méité a initié une formation des communicateurs de son secrétariat afin de leur donner les outils nécessaires afin de mieux accomplir leur mission.

Formation à l'utilisation adéquate des réseaux sociaux, brainstorming et plusieurs autres éléments ont meublé la formation qui s'est tenue à Abidjan-Cocody.

Même s'il n'est pas candidat, il s’agissait aussi, pour Yaya Méité APE, de mieux outiller ses militants pour leur permettre de mieux affronter le terrain et garantir la victoire finale aux candidats du parti au pouvoir aux futures joutes électorale du 02 septembre 2023.

Le but visé par cette session de formation, est également d’arriver à faire prévaloir une atmosphère apaisée au cours de ces futures élections locales.

Directeur de l'administration et des performances économiques (APE) de la Société des transports abidjanais (Sotra), Yaya Méité est un acteur clé du développement de la région du Worodougou, en général, et plus particulièrement du département de Kani.