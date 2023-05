Côte d'Ivoire : Pourquoi le RHDP a peur des candidats indépendants (Décryptage)

Le Ministre de l’intérieur Vagondo DIOMANDÉ enfonce le clou à la suite de la mise en garde et la menace du Secrétaire Exécutif du RHDP CISSÉ Bacongo, aux éventuels candidats indépendants du RHDP.

Vagondo, les yeux et les oreilles de la République, va suivre à la trace les candidats indépendants RHDP

Lors de la cérémonie de présentation du candidat RHDP, le Ministre d’État Kobenan Kouassi ADJOUMANI, aux populations de la région du GONTOUGO pour les élections régionales, le Ministre Vagondo DIOMANDÉ s’est adressé aux éventuels candidats en ces termes :

« (…) Je voudrais m’adresser aux oiseaux de mauvais augure. Sachez, pour les uns et les autres, quelle que soit votre position ; votre position sera menacée si vous vous mettez en travers de cette marche initiée par le Président de la République dans cette région et guidée par l’éléphant du Zanzan. C’est le ministre de l’intérieur et de la sécurité qui vous parle.

Au nom du RHDP j’ai des yeux et des oreilles partout. Vous serez suivis à la trace. Il est inconcevable qu’un cadre issu du RHDP qui se dit convaincu tienne des propos qui pourraient mettre à mal la cohésion du parti, le succès dans cette région… »

Le pouvoir a-t-il le droit d’embrigader, de menacer des citoyens dans l’exercice de leurs fonctions?

Devons-nous nous taire devant la restriction de la liberté des citoyens à défendre leurs idéaux ou projet de développement pour les populations locales et régionales dont ils relèvent ?

À cette allure, le pluralisme politique n’est-il pas en danger si les décideurs publics persécutent, menacent d'autres citoyens de leur faire perdre leurs emplois, arracher leurs postes et de causer la faillite de leurs entreprises et Affaires s’ils ne cèdent pas à leurs desideratas.

De meilleures chances pour les candidats indépendants...

Les candidats indépendants et de l’opposition constituent un élément central du pluralisme démocratique, particulièrement aux niveaux local et régional.

Cependant ils sont confrontés, et de manière croissante, aux menaces des dirigeants de leurs partis respectifs à l’effet de les réduire au silence vis-à-vis de leur pouvoir.

À posteriori, le caractère décentralisé des élections locales offre aux candidats indépendants de meilleures chances face aux candidats imposés des partis politiques.

Leur proximité avec les populations et les questions locales fait des candidats indépendants des figures politiques pertinentes.

Ils sont un élément précieux des élections locales, contribuant à créer un véritable pluralisme politique au plus près des citoyens.

Ils jouent par ailleurs un rôle essentiel dans un contexte de désillusion croissante vis-à-vis de la politique des partis et d’absence de démocratie interne au sein des partis.

Ils constituent en outre un élément central du pluralisme démocratique et une alternative importante aux partis établis et particulièrement du fait de leur proximité avec les enjeux locaux.

L'Assemblée Nationale doit légiférer sur ces faits antidémocratiques

Cependant, le droit des citoyens de se présenter aux élections et d’être élus à titre individuel ou en tant que représentant de partis politiques est universellement reconnu et établi par les principes de la démocratie voire même du traité des droits de l’homme.

En effet, la situation des candidats indépendants demeure préoccupante eu égard au désintérêt des contre-pouvoirs, notamment le pouvoir législatif. Pourtant leur contribution majeure au pluralisme est à saluer.

Par voie de conséquence, l’Assemblée Nationale doit légiférer sur ces faits antidémocratiques afin de garantir le droit de chaque citoyen de briguer un mandat public sans discrimination ni chasse aux sorcières.

Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora.