Côte d'Ivoire : Patrick Achi lance les travaux de construction du Centre de service civique d'Adzopé

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé officiellement, le vendredi 19 mai 2023, à la pose de la première pierre du Centre de service civique d'Adzopé prévu pour être construit sur une superficie de 5 ha et accueillir une première cohorte de 500 jeunes sur 1 000.

À en croire le Chef du gouvernement, ce centre fait partie "du Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ Gouv) qui touchera, de janvier à décembre 2023, environ 1 million de jeunes".

"Le Président Alassane Ouattara veut donner un véritable avenir à notre pays, à travers sa jeunesse. C'est pourquoi, il a décrété l'année 2023 année de la jeunesse, car elle est l'avenir d'une nation.

Le gouvernement a lancé ce grand Programme PJ Gouv sur trois ans, afin que la majorité des jeunes puisse s'insérer dans la vie professionnelle et bénéficier d'une vie décente. C'est un engagement sans précédent pour la jeunesse de notre nation. C'est la preuve d'une Côte d'Ivoire solidaire", a dit Patrick Achi.

Le Premier Ministre a expliqué que ce projet de centre de service civique a pour objet de déceler le talent caché des jeunes et de leur donner un métier .

"Ce centre va vous aider à cultiver un certain nombre de valeurs, notamment la discipline, la rigueur, le travail, l'effort, la constance, le courage, l'endurance, l'engagement, le patriotisme, etc. Ça sera une aventure difficile, certes, mais exaltante", a-t-il conclu.

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a, de son côté, affirmé que "le lancement du centre de service civique entre dans le cadre de la construction d'infrastructures de service civique sur l'ensemble du territoire, notamment 14 centres à construire dans les 18 prochains mois".

Il a aussi annoncé que 1, 664 milliard de FCFA sont prévus cette année en faveur des jeunes de la région de la Mé dont Adzopé est le chef-lieu.

Le délai d'exécution des travaux du centre de service civique d'Adzopé est de sept mois. Ledit centre est composé, entre autres, de 12 dortoirs, de 66 blocs sanitaires, d'un réfectoire pouvant accueillir 500 personnes, etc.

Les pensionnaires auront une formation professionnelle et militaire de six à neuf mois aux métiers de la mécanique, de la couture, de l'esthétique, de la coiffure, de la construction, de la médiathèque, de l'initiation aux outils informatiques, de la ferme avicole, de meunier , d'atelier agricole, etc.

Le service civique porte sur la resocialisation, la formation à un emploi et les stages en entreprise. À ce jour, 1 726 jeunes ont bénéficié de cet encadrement dans les quatre centres de service civique existants, notamment Bimbresso, Bouaké 1 et 2, Guédikpo Sassandra) et Guingréni (Boundiali).

Avec CICG