Côte d’Ivoire : Après son mariage avec Konnie Touré, ce que Mahama Abdoul veut faire

Le mari de Konnie Touré, Mahama Abdoul Fatah Cho, veut être désormais présent en Côte d’Ivoire. Le taekwondoiste franco-britannique d’origine ivoirienne, envisage de construire un centre olympique pour la jeunesse ivoirienne.

Le mari de Konnie Touré annonce la construction d’un centre olympique

Le taekwondoiste franco-britannique d’origine ivoirienne, Mahama Abdoul Fatah Cho, s’est véritablement fait connaître au cours de son mariage avec la célèbre animatrice, Konnie Touré.

Depuis, les ivoiriens ont plus d’attention sur ce jeune athlète de 33 ans. A son tour, l’époux de Konnie Touré veut être régulièrement au contact des populations ivoiriennes.

Surtout avec le soutien de son épouse qui fait partie des femmes les plus influentes de la Côte d’Ivoire.

En effet, Mahama Abdoul Fatah Cho a un grand projet pour les ivoiriens qu’il compte réaliser dans son pays d’origine en faveur de la jeunesse.

Il s’agit de la construction d’un centre olympique en Côte d’Ivoire. Il en a déjà construit à Dubaï et il envisage de faire pareil chez lui.

On peut aisément penser qu'il y aura plusieurs sports de main qui seront pratiqués dans ce centre.

Dans une publication sur sa page Facebook, il a d’abord remercié Dieu de lui avoir permis de réaliser cela à Dubaï. Ensuite, il a annoncé que les Ivoiriens en bénéficieront également.

‘’ALHAMDULILLAH. Le Centre Olympique à Dubaï continue de grandir avec les objectifs qui se réalisent peu de temps seulement après son ouverture.

Je suis très fier et très content de voir un centre qui accompagne un programme qui change la vie de nos enfants et aussi celle des adultes. Avec la permission d’Allah, j’espère un jour réaliser un pareil centre dans le plus beau des pays, le mien, la Côte d’Ivoire’’, écrit-il.