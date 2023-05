Régionales et municipales dans le LÔH-DJIBOUA : Le RHDP présente son Commando

Monsieur l'Inspecteur Général d'État, AHOUA N'doli Théophile, membre du Directoire du RHDP, a procédé, ce samedi 20 mai 2023, à la présentation officielle des candidats du RHDP de la Région du Loh Djiboua, aux élections régionales et municipales du 02 Septembre 2023.

RHDP LÔH-DJIBOUA : Les candidats Amédée Kouakou, Patricia Yao, Samy Merhy, Gilbert Kakou, Abadi Méizan et Ali Touré présentés aux populations

Le Président du Conseil Régional du N'ZI, Koffi N'Guessan Lataille, PCA de la CGRAE, membre de l'Association des Cadres du Centre pour le Développement (ACCD), a pris part à cette importante cérémonie, aux côtés de plusieurs personnalités.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier, Dr Amédé KOUAKOU, Président de l'Association des Cadres du Centre pour le Développement (ACCD), candidat aux élections régionales dans le Loh Djiboua et tous les candidats aux élections municipales, ont été officiellement présentés par l'émissaire du parti, l'Inspecteur Général d'État AHOUA N'doli Théophile.

Au cours de cette cérémonie, l'envoyé du RHDP a salué le consensus qui a prévalu autour du Ministre Amédé KOUAKOU et des autres candidats, et invité les militants et sympathisants du Parti à faire siennes ces candidatures pour une victoire sans appel au soir du 02 septembre 2023.

Patricia Yao, candidate du RHDP à Guitry: "Je souhaite bon vent à tous nos candidats"

"J’ai eu la grande joie de prendre part, ce samedi 20 mai 2023 au stade municipal de Divo, à la cérémonie de présentation officielle des candidats du Rhdp dans la région du Lôh-Djiboua.

En effet, Monsieur AHOUA N'DOLI Inspecteur Général d'Etat, émissaire du Rhdp, a présenté aux populations, les six (6) candidats que nous sommes aux futures élections municipales et régionales du 2 septembre 2023.

Il s'agit de :

-Monsieur Amédé Koffi Kouakou, candidat au Conseil Régional.

-Madame Sylvie Patricia Yao, candidate à la mairie de Guitry.

-Monsieur Samy Merhy, candidat à la mairie de Lakota.

-Monsieur Gilbert Kakou Francis, candidat à la mairie de Hiré.

-Monsieur Abadi Méizan, candidat à la mairie de Zikisso.

-Monsieur Ali Touré, candidat à la mairie de Divo.

Je souhaite bon vent à tous nos candidats et je remercie la population du Lôh-Djiboua sortie massivement pour marquer cette cérémonie".

Avec Sercom RHDP.