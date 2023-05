Coupe du Monde FIFA 2026: Un nouveau format des éliminatoires dévoilé

Désormais le continent africain aura droit à neuf pays directement qualifiés pour la grand-messe du football mondial, la Coupe du Monde 2026.

09 places pour la zone Afrique en Coupe du Monde de football

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé le nouveau format pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, suite à la décision de la FIFA d'augmenter le quota de places octroyées à la zone Afrique.

Lors de la réunion de son Comité exécutif qui s'est tenue ce jeudi à Alger, la CAF a annoncé que les 54 associations membres seront réparties en neuf groupes de six équipes chacun.

Les matches se dérouleront sur la base d'un tournoi et l'équipe la mieux placée à l'issue de la dixième journée obtiendra une qualification automatique pour la Coupe du monde.

En conséquence, les quatre meilleurs deuxièmes des neuf groupes participeront à un barrage continental pour déterminer un vainqueur qui participera à un deuxième et dernier barrage auquel prendront part six équipes issues d’autres confédérations.

Les deux premiers de ces six équipes se qualifieront pour la Coupe du Monde et constitueront les 48 équipes.

Les éliminatoires devraient débuter au mois de novembre de cette année, les premières et deuxièmes journées étant prévues entre le 13 et le 21 novembre, tandis que les troisième et quatrième journées se dérouleront en juin 2024.

La dernière journée aura lieu dans la semaine du 18 au 25 novembre, tandis que le barrage continental se déroulera du 10 au 18 novembre 2025 dans un lieu qui sera communiqué ultérieurement.

Le tournoi de barrage de la FIFA est quant à lui prévu pour le mois de mai 2026.

Le Comité Exécutif a également annoncé que le tirage au sort officiel des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aura lieu le 12 juillet 2023 à Cotonou, au Bénin, la veille de la 45ème Assemblée Générale Ordinaire de la CAF.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar l'année dernière, l'Afrique était représentée par le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana et la Tunisie.

Le Maroc a terminé quatrième et est entré dans l'histoire en devenant le premier pays africain à atteindre les demi-finales.