Côte d'Ivoire : Pourquoi Amadou Koné était à Niéméné, Ferké et Korhogo le week-end

Entre ses propres activités en qualité membre du gouvernement et élu local, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné comme tous les cadres et membres du Gouvernement, quitte son cabinet ministériel du Postel 2001 Abidjan-Plateau pour se rendre pratiquement chaque week-end à Bouaké chez lui ou dans d'autres villes du pays pour communier avec les populations, le temps des cérémonies ou de simples visites privées. Le week-end du 18 au 21 mai 2023, il était respectivement dans les localités de Niéméné dans le département de Dabakala, à Ferkessédougou puis à Korhogo au nord du pays et avec pour base Bouaké.

Agenda : Pourquoi le ministre Amadou Koné était à Niéméné, Ferké et Korhogo ce week-end

Arrivé à Bouaké le jeudi 18 mai 2023, Amadou Koné a enchaîné les Audiences jusque tard dans la nuit avant de prendre la route de la petite localité de Niéméné dans le département de Dabakala le lendemain vendredi 19 mai 2023.

Inauguration de la mosquée Adja Fatoumata Fofana de Niéméné et installation de l’imam Gramboute Ladji Abissiri de ladite mosquée

Vœu de mère Adja Fatoumata Fofana, la mère génitrice du ministre Aly Coulibaly, Conseiller spécial auprès du président de la République, la construction de cet édifice, Honore de la plus belle manière la mémoire d’une femme qui avait la crainte de Allah et dont la vie spirituelle fut un modèle de piété et d’Amour du prochain.

Avec le Cosim, les imams et les fidèles musulmans du Hambol, le ministre d’Etat, ministre de la défense Tené Birahima Ouattara parrain de la cérémonie, des représentants du vice-président et du grand médiateur, des Ministres Kaba Nialé et Aly Coulibaly , des diplomates français, nigérien, marocain, malien, des élus et cadres de la région du Hambol et des populations de Niéméné dans le département de Dabakala, le ministre Amadou Koné a formulé ce vendredi, jour saint, des prières de bonne santé et d’élévation spirituelle pour le président de la République SEM Alassane OUATTARA, pour ce don.

Ne dit-on pas que quiconque construit une mosquée pour Allah, Allah lui bâtira une maison dans son paradis ?

Présentation des candidats RHDP de la région du Tchologo

Le samedi 20 mai a été aussi mouvementé que tous les autres précédents. Présent dans la région et après un tête à tête la veille depuis Niéméné, le ministre Amadou Koné est invité par le ministre d’Etat, ministre de la défense Tené Birahima Ouattara, président sortant du conseil régional du Tchologo et candidat à sa propre succession pour les échéances du 2 septembre 2023.

« J’ai été témoin de la grande mobilisation des populations, élus et cadres de la région du Tchologo ce samedi 20 mai 2023 au Centre Polyvalent de Ferkessédougou, dans le cadre de la présentation officielle des candidats RHDP aux élections municipales et régionales prochaines.

La délégation du Directoire du parti, conduite par le Ministre Fidèle Sarassoro, a investi officiellement le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Tené Birahima Ouattara en qualité de candidat du RHDP pour les régionales et les six candidats du parti aux municipales.

Il s’agit de : Silué Jacques (Ferkessédougou), Coulibaly Paul (Koumbala), Toungara Moussa (Ouangolodougou), Berthé Aboudramane Tiemoko (Kong), Ouattara Mamadou (Diawala) et Ouattara Alassane (Niellé) », peut-on lire sur sa page Facebook.

Visite surprise sur le chantier de Réhabilitation de l’aéroport de Korhogo

Après Ferké, le ministre Amadou Koné s’est aussitôt rendu le même samedi 20 mai 2023 à Korhogo pour des raisons familiales. Il en a profité pour visiter l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de l’aéroport de Korhogo et d’installations des ILS/DME.

Le projet contient les composantes suivantes : les Aires de mouvement, la voirie, la construction et l’équipement d’une aérogare, le terrassement et installation des ILS/DME, la construction de la clôture de sécurité, la construction du parking véhicules de 120 places et enfin la construction de l’aérogare provisoire.

L’entreprise en charge des travaux a renouvelé son engagement à achever les travaux de la piste au plus tard le 10 juin pour une réouverture de l’aéroport à la circulation. L’aérogare est en finition et en attente des mobiliers et des équipements de sécurité et de sûreté.

Présentation des candidats RHDP de la région du Poro

Poursuivant sa visite dans le nord, Amadou Koné a pris part ce dimanche 21 mai 2023 au centre culturel de Korhogo, à la cérémonie de présentation des candidats RHDP dans la région du Poro ( nord) en lice pour les élections régionales et municipales du 2 septembre 2023.

Ils sont 11 candidats en compétition pour les municipales autour de M. Gboroton Fidèle Sarassoro, Ministre-Directeur de Cabinet du président de la République, candidat du parti pour les régionales.

Ce sont pour le département de Korhogo : Ouattara Lacina dit Lass PR ( commune de Korhogo), Tuo Salifou ( Karakoro), Soro Gona Ali( Koumborodougou), Soro FOBEH( Niofouin), DIARRASSOUBA Nagaki( Napié), Soro Kanigui Mamadou ( Sirasso) et Coulibaly Dieudonné Nanga( Tioroniaradougou).

Pour le département de Dikodougou, ce sont Soro Abou Dramane pour la commune de Dikodougou et Yeo Kolo pour celle de GIEMBE.

Pour le département de M’BENGUE, on a Coulibaly Ali Kader pour la commune du même nom et enfin pour le département de Sinemantiali, Donasso Abou Coulibaly pour la commune de Sinemantiali.

La délégation du Directoire qui a investi l’équipe du Poro est conduite par le Ministre d’état, ministre de la défense Tené Birahima Ouattara.

Sercom Amadou Koné