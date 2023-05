Côte d'Ivoire : Le programme EWA Leadership Academy lancé

Quinze jeunes filles diplômées en situation de chômage en Côte d'Ivoire bénéficieront d'une formation en informatique, aux métiers du web, en anglais et en leadership. Ce programme initié par l'ONG Empowering Women in Africa (EWA) et dénommé EWA Leadership Academy se tiendra sur deux mois.

Côte d'Ivoire : 15 jeunes filles formées aux métiers du web et en leadership

À l'initiative de Binnie Bintou Cissé, présidente de l'ONG Empowering Women in Africa, des jeunes filles détentrices du baccalauréat, du Brevet de technicien supérieur (BTS), de licence ou master, en situation de chômage seront formées en informatique, aux métiers du web, en anglais et en leadership. Le programme Ewa Leadership Academy, qui débute le 5 juin, a été lancé le samedi 20 mai 2023 au cours d'une cérémonie à Abidjan-Cocody.

Ce sont au total 15 jeunes filles âgées de 21 à 30 ans qui ont été sélectionnées pour prendre part à ce projet. L'objectif est de réduire la pauvreté en boostant l'employabilité, développer les compétences digitales des apprenantes, stimuler l'entrepreneuriat, mais aussi développer le leadership, former à l'apprentissage de la langue anglaise et offrir un stage d'immersion au Ghana.

"La formation durera deux mois et se fera de manière intensive du lundi au vendredi dans notre local sis à Abatta. À la fin de la formation, les candidates feront un stage d’immersion au Ghana dans une ONG partenaire, ce qui leur permettra de rencontrer d’autres leaders et d’avoir de l’expérience professionnelle", a fait savoir Bintou Cissé.

Le projet a pour ambition de créer de réels impacts au niveau économique, notamment la réduction du taux de chômage ainsi que l’amélioration du PIB. Le démarrage du projet va nécessiter la création de plus de vingt emplois et connaitra une augmentation au rythme de l’évolution du volume des activités et des perspectives de développement de l’ONG EWA. Il vise également à l'amélioration du statut social des jeunes filles et à contribuer à la lutte contre la déscolarisation de la jeune fille.

Au cours de la cérémonie, Mme Jeanne Sissoko-Zézé a prononcé une conférence sur le thème "Réussir en restant focus sur les objectifs malgré les défis". Par ailleurs, elle a salué l'initiative de l'ONG EWA. "C'est une initiative qui est formidable. Il n'y a aucune raison qu'elle ne se termine par un succès", a dit la directrice générale de Blueprint SA.

L'ONG EWA a vu le jour en 2018. L'organisation qui évolue dans le domaine humanitaire veut jouer sa part pour changer l'Afrique. Sous la direction de Binnie Bintou Cissé, l'organisation s'investit dans l'éducation et la prise en charge des filles en situation vulnérable. EWA est une lucarne pour l'autonomisation de la jeune fille africaine.