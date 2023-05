Sénégal: Coup de poker ou hégémonie d'une génération dorée

Lions et Lionceaux de la Téranga règnent sans partage sur le football africains avec 5 titres de champions d’Afrique pour le Sénégal, en seulement 16 mois.

Le Sénégal, incontestablement roi d’Afrique après un nouveau sacre continental

Le Sénégal, incontestablement roi d’Afrique après un nouveau sacre à la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations U17. Vendredi, les Lionceaux de la Teranga sont venus à bout du Maroc (2-1) après avoir encaissé seulement deux buts durant le tournoi. C'est le troisième titre continental consécutif en l'espace de quatre mois, après le CHAN et la CAN U-20.

Au moins quatre joueurs de l’équipe des Lionceaux de la Téranga, vainqueur de la 14ème édition de la CAN U17 TotalEnergies 2023, ont été retenus dans le Onze type de la compétition révélé par le Groupe d’Etude technique de la CAF en Algérie. Au tableau des honneurs à la Coupe d"Afrique des Nations U17, le Sénégalais Serigne Diouf nommé meilleur gardien. Le portier n’a encaissé que deux buts dans le tournoi. Il a gardé ses cages inviolées lors de la phase de groupes aux quarts de finale.

Le capitaine sénégalais Amara Diouf repart avec le trophée du meilleur buteur. L’artificier sénegalais a marqué cinq buts dans le tournoi. Serigne Saliou Dia , sélectionneur du Sénégal, vainqueur de la CAN U-17 a tenu à valoriser le travail abattu par les membres de son staff et la fédération de son pays. L'ancien international sénégalais a distillé quelques secrets de la victoire de son équipe :

« Je pense que nous récoltons le fruit du travail que le Sénégal a abattu ces dernières années. J'attache personnellement de l'importance au football des jeunes, et j'y tiens beaucoup, notre victoire à ce titre est importante, et nous l'avons obtenue grâce aux grands efforts sans interruption au fil des ans et grâce aux centres de formation.” « Cette équipe a pu réaliser cet exploit, que nous attendions tant, grâce à tous les formateurs qui sont proches de nos jeunes », soutient le technicien sénégalais.

La domination du Sénégal sur le football africain a débuté l’an dernier avec le sacre de la bande de Sadio Mané lors de la Coupe d’Afrique 2021 au Cameroun. Puis, la sélection de Beach Soccer s’est emparé de la CAN de la discipline. Pour Mayacine Mar, le directeur technique national (DTN) depuis 2012, le Sénégal a consenti d’importants investissements dans son football local ces dernières années.

« Nous commençons à travailler avec des joueurs dès leur plus jeune âge. Nous avons une grande efficacité dans la découverte de jeunes talents. Nous avons d’abord investi dans la formation de détecteurs, et nous nous appuyons également sur de nombreuses compétitions au niveau scolaire et si un talent est découvert, il est transféré directement dans l’un des centres de formation nationaux », a expliqué l’ancien Professeur à l’Institut supérieur d’éducation physique et des sports.