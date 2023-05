Religion : Pentecôte de « feu » dans la région Abidjan-Ouest 2

Les responsables de la région Abidjan-Ouest 2 s’activent pour organiser la semaine de la Pentecôte. Cette célébration, qui se tiendra dans la dernière semaine du mois de mai à l’église des Assemblées de Dieu Yopougon Niangon Sud, cristallise d’ores et déjà les attentions, d’autant plus qu’elle s’annonce grandiose et festive.

La région Abidjan-Ouest 2 prépare minutieusement sa Pentecôte

Née de la dernière subdivision de l’église des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire en mars dernier, la région Abidjan-Ouest 2 entend prendre en main son destin. Le président Koi Pierre André et ses collaborateurs pasteurs ont, pour ce faire, décidé de marquer d’une pierre blanche cette sortie officielle.

En effet, du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023, à l’église AD Temple la Victoire, sera célébrée la fête de Pentecôte, quatre durant. Et le thème été choisi pour la circonstance est : « Le feu de la Pentecôte pour le réveil ».

Obéissants donc aux recommandations de Jésus-Christ à ses disciples, les responsables de cette nouvelle région des Assemblées de Dieu, ainsi que les fidèles des 23 églises la composant, aspirent au revêtement complet de l’Esprit saint afin de conduire à bien la mission qu’ils se sont assignée. Et surtout accomplir de grandes œuvres dans le service du Seigneur.

C’est dans cette optique que le programme concocté par la région Abidjan-Ouest2 se veut tout aussi alléchant. Enseignements, prières pour le baptême dans le Saint-Esprit, restauration, délivrance et concert seront au menu durant les quatre jours susindiqués.

D’éminents hommes de Dieu ont par ailleurs été sollicités pour les besoins de la cause. Les pasteurs Koi Pierre André, président du bureau de la région Abidjan-Ouest 2 (BRAO2), Rabé Omer et le prophète Dr Jean-Marie Tiacoh se succéderont, les vendredis, samedi et lundi pour allumer le feu du Saint-Esprit sur leurs fidèles.

Les chantres Otis Endie et Rebecca Gnaffou seront, pour leur part, sur le podium du Temple la Victoire, le dimanche, pour un concert géant. Pasteur Attagba Lawrence (PCO) et les membres de son comité sont donc à pied d’œuvre pour faire de ce programme un moment inoubliable d’impact et de revêtement de l’esprit.