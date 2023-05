Le commandant N'Guessan Amenan Bernadette, assistante technique du FLEGT (acronyme anglais pour Application des règlementations forestières, gouvernance et échange commerciaux) a présenté, le jeudi 17 mai 2023, la seconde phase du projet "Femme et forêts", au ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba.

Côte d'Ivoire: La phase 2 du projet "Femmes et forêts" présentée au ministre Laurent Tchagba

Selon le ministère, le projet qui permet de booster la contribution des femmes à la mise en œuvre de la politique de restauration et de reconstitution du couvert forestier, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts et dans la conduite de l’Accord de partenariat volontaire pour la lutte contre l'exploitation forestière illégale du bois et ses dérivés( APV-FLEGT).

« La phase 1 du projet avait été conduite en 2021 par le ministère des Eaux et Forêts avec l’appui financier du programme FAO-UE-FLEGT et cela avait permis de contribuer à accroître la participation des femmes à la gouvernance forestière en Côte d’Ivoire par le renforcement de leurs connaissances et compétences pratiques en sylviculture et agroforesterie.

Elle a aussi permis la réalisation avec ces dernières, de 2 sites pilotes de 2 hectares en système agroforestier avec l'appui des femmes », a rappelé le commandant N'Guessan Amenan Bernadette.

Poursuivant, elle a indiqué que c'est en vue de conserver les acquis de la phase 1 et même de les améliorer que la seconde phase est prévue pour l'année 2023.

Les associations féminines, groupements de femmes agricultrices, et les communautés rurales, restent les principaux bénéficiaires de la phase 2 du projet.

Quant à la mise en œuvre, elle sera assurée par les agents des ministères des Eaux et Forêts; de la Femme, de la Famille et de l'Enfant; de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation; ainsi que du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Financé par EFI (Institut européen de la forêt) à hauteur de 50 000 EUR soit 32 793 408 FCFA, le projet s'étendra sur une période de 07 mois (de juin à décembre 2023).

Satisfait de la présentation, le ministre Laurent Tchagba, engagé pour l'égalité des chances entre hommes et femmes, a encouragé la coordonnatrice et la cellule genre à tout mettre en œuvre afin que les femmes en tirent un meilleur parti.

Puis, le député d'Attécoubé (district d'Abidjan) depuis 2016 a plaidé pour une bonne visibilité afin d'attirer plus de bailleurs de fonds sur le projet "Femme et forêts"

En vue de préserver la forêt, le Gouvernement ivoirien a adopté la loi n°2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier.

Tizié TO Bi



Correspondant régional