Bénin: Talon limoge Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères

Aurélien Agbénonci, 65 ans, n'est plus le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Il a été limogé par Patrice Talon. Les raisons de ce limogeage demeurent inconnues, a-t-on appris.

Bénin : Aurélien Agbénonci quitte le gouvernement

Des informations confirmées par des médias locaux annoncent le limogeage d' Aurélien Agbénonci de son poste de ministre des Affaires étrangères du Bénin. Membre du gouvernement du président Patrice Talon depuis son accession au pouvoir, le désormais ancien chef de la diplomatie béninoise était en poste depuis le 6 avril 2016. Aucune raison n'a été évoquée pour l'heure concernant la décision prise par Patrice Talon.

Titulaire d'un DESS en droit du commerce international de l'université Paris-Nanterre et d'un DESS en sciences de développement institutionnel, de la gouvernance et de l'environnement obtenu à l'université Cheick-Anta Diop de Dakar, Aurélien Agbénonci est un spécialiste dans les relations internationales et la diplomatie.

Le diplomate béninois a représenté les Nations unies aux Comores de 1990 à 1993 avant de poser ses valises au Burundi, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, mais aussi au Congo, au Rwanda et au Mali.

À sa nomination à la tête de la diplomatie béninoise, il occupait la fonction de secrétaire général des Nations unies pour la Mission de stabilisation multidimensionnelle intégrée des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA).