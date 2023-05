Affaire " Bétadine " : Hamond Chic Caviar désavouée et humiliée sur la toile

Coach Hamond Chic Caviar commence à ne plus devenir crédible aux yeux de nombreuses femmes. Son conseil sur les vertus de la Bétadine, a été démonté par une sage-femme. Depuis, la conseillère est devenue la risée des internautes.

Coach Hamond Chic Caviar devenue la risée sur la toile

La coach matrimoniale, Hamond Chic Caviar est devenue aujourd’hui le souffre-douleur de nombreux internautes. En voulant une fois de plus aider les femmes, la conseillère s’est transformée en médecin-gynécologue. Dans un direct sur sa page Facebook, elle a relevé les vertus sexuelles de la Bétadine dans une relation sentimentale. Ce médicament, selon elle, est aussi très efficace pour les toilettes intimes des femmes.

Des internautes qui ont voulu avoir sans doute l’avis très pointu d’un agent de santé, ont fait appel à une sage-femme. Cette dernière, dans ses déclarations, a démonté les arguments de coach Hamond Chic Caviar. ‘’Le [email protected] se nettoie tout seul. Lorsque vous utilisez un antiseptique comme la bétadine ou tout autre antiseptique, ça va détruire la flore [email protected], qui est un ensemble de bactéries qui siègent au niveau du [email protected] et qui le protègent des mauvaises bactéries qui viennent souvent de l’@nus ou des sous-vêtements sales. En utilisant un antiseptique comme la bétadine pour faire votre toilette intime, vous allez vous rendre compte que vous aurez plus d’infections. Parce que l’antiseptique détruit aussi les bonnes bactéries qui jouent le rôle de policier dans le [email protected] Il faut éviter d’utiliser les antiseptiques pour les toilettes intimes’’, déclare-t-elle.

Ce qui a suscité des moqueries de la part des internautes contre coach Hamond Chic Caviar. Vu la tournure que prennent les choses, Hamond Chic s’est dédit à travers un post. ‘’S’il vous plaît, mes Caviars, jetez votre bétadine à la poubelle si vous voulez et on passe à autre chose. Je ne veux pas permettre aux crabes de mettre leur bouche p... sur moi. Merci de votre compréhension’’, écrit-elle. Et de préciser : ‘’C’est le nom d’Hamond Chic qui est gâté oh sinon bétadine voulait son heure de gloire, il m’a utilisé’’.