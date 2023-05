Côte d'Ivoire: Radié, "que Gbagbo saisisse le Conseil Constitutionnel" (FIDHOP)

Réaction de la FIDHOP suite au constat du retrait par la Commission électorale indépendante (CEI), du nom de l’ex-Président Laurent GBAGBO de la liste électorale provisoire remise récemment aux partis politiques, suivi de la réaction de son parti le PPA-CI.

Retrait de Gbagbo de la liste électorale : La FIDHOP fait des propositions

"La FIDHOP, la Fondation Internationale pour l’observation et la surveillance des Droits de l’Homme et de la vie Pacifique, rappelle ce qui suit et fait des propositions de solutions.

CONSIDÉRANT QUE les Droits civils et politiques, dont le droit de voter et d’être éligible, sont les Droits de l’Homme de la Première génération, qui sont aussi inaliénables et inviolables ;

OBSERVANT QUE la condamnation de M. GBAGBO, dont le retrait de la liste électorale est une conséquence, a été décidée à l’occasion d’un procès vraisemblablement non-équitable, puisque l’ex-Président se trouvait transféré à la Cour pénale internationale sur décision de l’État de Côte d’Ivoire ;

TENANT COMPTE de l’Arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples rendu à Arusha le 25 Septembre 2020, qui enjoignait l’État de Côte d’Ivoire à « prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le Requérant (GBAGBO) de s’enregistrer sur la liste électorale » ;

La FIDHOP conclut que la radiation du Président Laurent GBAGBO de la liste électorale est une décision plutôt politique que judiciaire !

C’EST POURQUOI LA FIDHOP PROPOSE QUE :

1/ Le Président Laurent GBAGBO saisisse directement le Conseil Constitutionnel, garant du respect de la Constitution qui consacre les Droits de l’Homme, afin qu’il soit rétabli dans ses droits civils et politiques.

2/ Le PPA-CI, qui est signataire des Recommandations du dernier Dialogue politique 5, entreprenne toutes les démarches nécessaires pour aboutir à une solution politique de cette affaire.

3/ Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Garant de l’unité nationale et de la paix sociale, use des prérogatives qui lui sont dévolues, afin de trouver une issue satisfaisante à ce dossier".

Fait à Abidjan, le 23 Mai 2023

Dr BOGA SAKO GERVAIS

Président –Fondateur de la FIDHOP