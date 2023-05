Maroc : Les atouts économiques de la région de Dakhla présentés aux investisseurs ivoiriens

Un forum économique de la vaste région du Maroc Dakhla Oued Eddahab, a été organisé récemment à Abidjan à l’attention des nombreux investisseurs ivoiriens.

La Côte d’Ivoire et le royaume chérifien entretiennent de bonnes relations diplomatiques et économiques dans les échanges Sud-Sud.

Raison pour laquelle, il y a plus d’une trentaine de sociétés marocaines implantées en Côte d’Ivoire. Dans cette perspective, la région la plus vaste du Maroc, Dakhla Oued Eddahab (142 865 km2), veut se rapprocher des investisseurs ivoiriens.

Le président de cette région limitée au nord par la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, à l'est et au sud par la Mauritanie et à l'ouest par l'océan Atlantique, Yanja El Khattat séjourne depuis quelques jours sur les bords de la lagune Ebrié.

Sa présence en Côte d’Ivoire se justifie par l’organisation d’un Forum économique de la région marocaine de Dakhla Oued Eddahab dans la capitale économique ivoirienne.

En outre, au cours de cette rencontre qui a eu lieu le vendredi 19 mai dernier à Pullman au Plateau, le président de cette vaste région du Maroc, a rappelé les opportunités d'affaires de cette région du Sud du Maroc, dont le Pib est supérieur à celui de toutes les autres régions du pays, aux opérateurs économiques ivoiriennes.

‘’Avec une façade maritime propice à la pêche, à l'aquaculture , ainsi qu'un port maritime en plein extension faisant droit à une ouverture avec les pays de l' Afrique de l'Ouest et aux autres activités portuaires. C'est ce qui justifie ma venue en Côte d'Ivoire qui est un véritable hub de l'Afrique de l'ouest’’, souligne-t-il.

Cependant, c’est une aubaine saisie par le numéro 2 de l'Ambassade du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, Salh Zeroual, pour inviter tous les investisseurs à saisir les opportunités de cette région pleine d'atouts économiques.

Il s'est réjoui également, au nom de l'ambassadeur empêché, SEM Abdelmalek Kettani, de l'aboutissement de ce forum Sud-Sud, né de la volonté de leurs excellence le Roi du Maroc Mohammed VI (Que Dieu l'assiste ) et SEM Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire pour leur leadership et volonté manifeste.

Des présentations sectorielles sur le commerce, la logistique, l'agriculture décrivant Dakhla Oued Eddahab comme un pôle d'attractivité pour investir en toute sérénité.