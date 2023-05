Côte d’Ivoire-Loi sur le foncier : Adjoumani contredit Koné Katinan

Kobenan Kouassi Adjoumani a tenu à apporter des éclaircissements sur la loi du domaine foncier après la sortie de Justin Koné Katinan. Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural a balayé du revers de la main les arguments du porte-parole du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

Côte d’Ivoire : Adjoumani fait mentir Katinan sur la loi du foncier

Il y a quelques jours, Koné Katinan est sorti de sa réserve pour s’exprimer sur la loi portant sur le domaine du foncier. En effet, l’ex-ministre du Budget de Laurent Gbagbo, à l’occasion de la "Tribune du PPA-CI" du jeudi 11 mai 2023, avait tiré à boulets rouges sur le gouvernement de Patrick Achi.

Le porte-parole du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire a rappelé les "Dans l’ouest du pays, les conflits se sont aggravés avec l’arrivée massive des supplétifs de l’armée qui a combattu pour installer l’actuel chef de l’Etat au pouvoir et qui se sont auto-payés en s’octroyant des parcelles de terres y compris dans les territoires sous protections légales".

M. Katinan en veut pour preuve l’exemple le plus connu, notamment celui du mont Péko, "la citadelle d’un certain Ourémi, l’exterminateur de l’Ouest, offert en victime expiatoire, pour soulager la conscience du collège des exterminateurs de cette région". Il a aussi critiqué la succession d’autant de textes pour régir le foncier rural.

Les propos du proche de Gbagbo n’ont pas échappé à Kobenan Kouassi Adjoumani qui a décidé de lui répondre. Le ministre ivoirien a fait remarquer dans un communiqué que Koné Katinan "est moins bien placé pour s’attaquer à l’article 8 bis inséré dans la loi de 1998 relative au domaine foncier rural.

Adjoumani précise que "celle-ci n’est rien d’autre que le point 3 du cahier des charges du certificat foncier tel que défini par l’arrêté n°002 MINAGRA du 08 février 2000 portant modèles officiels du Certificat Foncier Individuel et du Certificat Foncier Collectif".

"Cette disposition faisait donc partie du corpus juridique du foncier rural ivoirien au moment où Monsieur Katinan et son parti étaient au pouvoir. Si à cette période, il n’a pas fait abroger l’arrêté qui, selon lui, causerait tant de désagréments aux Ivoiriens, c’est qu’il n’a jamais pensé à la cohésion sociale en Côte d’Ivoire et au bien-être des Ivoiriens", a poursuivi Adjoumani Kouassi.

Dans son communiqué, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural apporte des éléments de réponses au cadre du PPA-CI, notamment sur l’article 8 bis inséré dans la loi de 1998 relative au domaine foncier rural, sur les personnes qui auraient été réintégrées selon Kone Katinan, au regard de la nouvelle réforme, sur le transfert de certaines dispositions de la loi au règlement et sur certaines dispositions relatives à la notion de terres vacantes et sans maitres.