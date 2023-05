États-Unis: Kim Kardashian évoque sa situation amoureuse

Kim Kardashian, divorcée de Kanye West, parle rarement de sa vie amoureuse. Dans son podcast ‘’On Purpose with Jay Shetty’’, la star de téléréalité a évoqué cette situation.

Kim Kardashian: ‘’Je voudrai toujours être amoureuse et j’aimerai certainement partager ma vie avec quelqu’un’’

Kim Kardashian est séparée depuis maintenant un an du rappeur et homme d’affaires américain, Kanye West. Entre-temps, la star de téléréalité a vécu une histoire d’amour avec le comédien américain, Pete Davidson. Mais, cette aventure amoureuse n’a duré que neuf mois seulement. Depuis, la fondatrice et patronne de SKIMS mène une vie sentimentale très discrète. Toutefois, les tabloïds américains voient Kim Kardashian très proche de l’ancien joueur de football américain, Tom Brady.

Pour clarifier cette rumeur qui enfle, la businesswoman a profité de son podcast ‘’On Purpose with Jay Shetty’’, pour dire si elle était prête à refaire sa vie avec un homme. ‘’Je serai toujours une romantique sans espoir et je voudrai toujours être amoureuse et j’aimerai certainement partager ma vie avec quelqu’un et créer une vie avec quelqu’un’’, explique-t-elle.

Après son divorce avec Kanye West, ça n’a pas été facile pour Kim Kardashian de se remettre. Mais, ses quatre enfants North (9 ans), Saint (7 ans), Chicago (5 ans) et Psalm (3 ans), lui ont donné beaucoup de force pour aller de l’avant. Toutefois, la star de 42 ans ne veut pas précipiter les choses.

‘’Je suis consciente des gens qui entrent dans ma vie (…) Si je pouvais voir tout ce que j’ai fait de mal et essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs et vraiment prendre mon temps… Je pense que ce serait différent pour moi. (…) Mais je croirai toujours en l’amour et je le voudrai toujours. Je pense que c’est une partie tellement magique de la vie. Mais maintenant, je me sens très à l’aise pour prendre mon temps donc je ne me précipite pas. Il se passe tellement de choses que je ne me sens pas seule. Je pense que c’est ce qui est vraiment important. Tout ce qui est censé être, sera’’, précise-t-elle.