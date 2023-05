Côte d'Ivoire PJ-GOUV 2023 : Plus de 361,4 milliards FCFA en faveur des jeunes

Le Gouvernement a lancé un plan ambitieux, baptisé PJ-GOUV (Programme Jeunesse du Gouvernement) 2023-2025, dont la mise en œuvre en 2023 pour un coût de plus de 361,4 milliards, permettra d’impacter plus de 700 000 jeunes.

Le PJ-GOUV a pour principal objectif d’amplifier les actions du Gouvernement en faveur des jeunes, à travers l’accélération de la formation, de l’insertion professionnelle et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l’engagement citoyen et de l’éthique sociale des jeunes et l’amélioration de leurs conditions d’épanouissement et de bien-être.

Concernant l’axe 1 du programme, environ 287,6 milliards FCFA seront décaissés pour l’accélération de la formation, de l’insertion professionnelle et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. Dans ce sens, l’État prévoit le démarrage des travaux de construction, de réhabilitation et d’équipement de 44 Infrastructures dédiées à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’École de la deuxième chance (E2C), 52 310 jeunes seront formés dans les métiers du numérique et du digital. 29 850 jeunes bénéficieront de Formations de Reconversion et de Requalification (FRR), quand 8 208 autres jeunes seront mis en apprentissage et dans les chantiers écoles. 750 guides touristiques seront formés dans les 5 villes de la CAN, à raison de 150 guides par localité.

Le PJ-GOUV prévoit également le financement des projets et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. 91 530 jeunes bénéficieront du financement des projets dans le cadre des Activités génératrices de revenus (AGR), des Micros et Petites Entreprises (MPE), des Projets Structurants et des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC). En ce qui concerne l’Axe 2, le Gouvernement prévoit plus de 9,4 milliards FCFA pour le renforcement de l’engagement citoyen et de l’éthique sociale de la jeunesse.

Dans cette perspective, 10 000 volontaires et bénévoles seront engagés pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), alors que 2 000 jeunes vulnérables seront formés dans les Centres de Service Civique. Dans cet élan, les autorités ivoiriennes ont procédé à l’ouverture du nouveau Centre de Service Civique de Bouaké. Le premier d’une série de 14 centres modernes qui seront construits dans chacun des Districts autonomes du pays, et qui a été mis en service par le Premier Ministre Patrick Achi, le 24 mars 2023.Elles prévoient la construction et la mise en fonction des centres d’Adzopé dont la première pierre a été posé le 19 mai 2023 de Daloa et de Korhogo.

Chaque centre a une capacité annuelle d’accueil de 1000 jeunes. Pour l’Axe 3 relatif à l’amélioration des conditions d’épanouissement et de bien-être des jeunes, la Côte d’Ivoire décaissera plus de 64,4 milliards FCFA. Ce chapitre permet au Gouvernement de s’inscrire résolument dans la lutte contre les inégalités à l’égard de la jeune fille et des personnes en situation de handicap. 500 jeunes filles en situation de vulnérabilité seront ainsi formées et insérées (Projet EllesRise), 05 Institutions de Formation et d’Éducation Féminine (IFEF) seront construites et 02 autres seront réhabilitées et le Fonds d’Insertion Socioprofessionnelle des Personnes en Situation de Handicap sera mis en place.

Le Gouvernement entend aussi améliorer le pouvoir d’achat des jeunes. Pour ce faire, 100 000 jeunes bénéficieront du projet « Carte Jeunes » qui offre des réductions de prix de diverses prestations auprès des partenaires du projet dont les grandes surfaces. Toujours au niveau de l’Axe 3, outre l’agora de la commune d’Abobo, ouvrage multisports et multifonctions pour l’épanouissement sportif et culturel des jeunes inauguré le 12 mai 2023, ce sont 09 autres agoras qui seront construits.

Il convient de préciser que sur les 361,4 milliards mobilisés au titre de l’année 2023, 99 280 291 089 FCFA sont destinés aux constructions, réhabilitations et équipements d’infrastructures dédiées à la jeunesse. Le développement repose sur une jeunesse épanouie, compétente, entreprenante, citoyenne qui s’accomplit et réalise ses potentialités. Le Gouvernement, qui fait de la participation de la jeunesse à la construction de l’édifice national une priorité, consacre l’année 2023 à la jeunesse. Toutes ces mesures et projets en faveur des jeunes mettent cette frange importante de la population au cœur de la réflexion et de l’action collectives.

Le PJ-GOUV est donc un programme qui favorise des solutions intégrées dans le but d’améliorer l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes, leur bien-être et leur engagement citoyen. Il s’étend sur la période 2023-2025 pour un montant total (global) de 1 118,1 milliards FCFA.

