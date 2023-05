Affaire Gbagbo radié : Me Habiba Touré tacle sévèrement Édith Brou

Me Habiba Touré a recadré Édith Brou dans l’affaire de la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale. La directrice de cabinet du président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) a apporté une réponse à la blogueuse qui l’accusait d’avoir faire preuve de "sophisme" sur un plateau télé où elle était invitée.

Côte d’Ivoire : Quand Me Habiba Touré recadre Édith Brou

La radiation de Laurent Gbagbo a fait l’objet d’une émission diffusée sur une chaîne de télévision privée ivoirienne. Me Habiba Touré a pris part au programme télévisé au cours duquel elle a défendu le cas de l’ancien président.

Après l’émission, Édith Brou, une blogueuse bien connue en Côte d’Ivoire, a fait une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle elle reprochait à l’avocate d’avoir fait "du sophisme sur le plateau". Elle indique qu’après avoir échangé avec un expert du Code electoral, il ressort qu’un individu ne peut s’inscrire qu’une seule fois sur la liste électorale.

"Allez donc demander à votre génialissime « juriste expert du Code électoral » où est-il marqué, dans le Code électoral, que l’on ne peut s’inscrire qu’une seule fois dans sa vie ? Trouvez-moi une seule disposition du Code électoral qui parle de la prétendue requête en « réhabilitation » à adresser par courrier à la CEI. Il faut lui dire, à votre Expert, que mille fois, il inventera des dispositions du Code électoral, et mille fois, il sera contredit !", a répondu Me Habiba Touré.

Et l’avocate d’enfoncer : "Il faut rappeler à votre « juriste expert du Code électoral » que lorsqu’un Commissaire électoral prête serment, il jure ceci : « Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral, et à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions."

Elle a aussi demandé à Édith Brou de retourner plutôt obtenir une nouvelle réponse de son « éminent juriste expert » qui soit plus conforme à la loi et à son serment".