États-Unis: Tout savoir sur l’influenceuse Tokyo Tea à la forte poitrine

L’influenceuse américaine d’origine malienne et libérienne, Tokyo Tea, fait actuellement sensation sur les réseaux sociaux à cause d’une poitrine XXL.

Tokyo Tea attire tous les regards en raison de sa forte poitrine

Depuis quelques jours, la toile est submergée par les photos d’une fille avec une poitrine très impressionnante. De nombreuses personnes se demandent qui est cette jeune fille qui cristallise autant les internautes. Celle qui a une poitrine XXL dont les photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux, n’est autre que l’influenceuse américaine d’origine malienne et libérienne qui répond au nom de Tokyo Tea.

Âgée seulement de 23 ans, les apparitions publiques de l’influenceuse hypnotisent les gens qui sont obligés de s’arrêter pour lui jeter des œillades. Même lorsqu’elle était encore enfant et à l’école primaire, Tokyo Tea avait déjà des signes d’une fille qui allait avoir une poitrine ‘’Airbag’’. ‘’En ce moment, je croyais que c’était une maladie’’, se souvient-elle.

Cependant, l’influenceuse américaine a vécu une situation gênante à l’aéroport de Rabat au Maroc où elle avait fait escale avant de repartir. ‘’Je suis passé à la douane au moment où on devait contrôler les sacs et tout, j’ai retiré ma veste et là, tout le monde a arrêté de parler, il n’y avait plus un bruit, seul bruit dans l’aéroport, c’était vraiment le silence radio. J’ai commencé à être super gênée, je voyais que tout le monde me regardait, j’ai essayé de remonter un peu mon haut, je voyais que les mamans, elles me regardaient d’un mauvais œil et tout. J’ai pris mon téléphone et j’ai fait une vidéo pour partager mon stress’’, explique-t-elle.

Elle se sent aussi mal à l’aise quand elle veut faire du sport. ‘’C’est impossible de faire du sport, vraiment, c’est le seul truc que je ne peux pas faire, courir c’est impossible, car ça bouge de partout’’, ajoute-t-elle.