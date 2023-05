Gestion fonds COVID : Les vérités crues d' Adjoumani à Seydou Kiébré

Kobenan Kouassi Adjoumani s’est exprimé sans langue de bois afin d’apporter la lumière dans l’affaire de la gestion des fonds COVID. Le ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural a craché ses vérités à Seydou Kiébré, le chef de file de la Centrale syndicale agricole.

Côte d’Ivoire : Adjoumani fait le point sur la gestion des fonds COVID

Au cours de la conférence de presse qu’il a animée le jeudi 25 mai 2023, Kobenan Kouassi Adjoumani a rappelé qu’Alassane Ouattara, face aux effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19, a instruit le gouvernement de mettre en place, le Programme d'urgence de soutien aux filières agricoles d'exportation et au secteur des productions alimentaires pour réduire les effets de la crise sanitaire sur le secteur agricole.

M. Adjoumani a également fait savoir que la filière cacao a bénéficié d’une enveloppe financière de dix-sept milliards de francs CFA répartie entre les producteurs de café et de cacao, les coopératives, ainsi que les sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café et de cacao.

"À cet effet, une unité de gestion a été mise en place au sein du Conseil du café-cacao placée sous l'autorité du directeur général du Conseil du café-cacao, dont le coordonnateur est le directeur général adjoint", a-t-il expliqué.

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural a mentionné qu’à ce jour, les 95 organisations professionnelles agricoles de la filière ayant participé à tout le processus de gestion de ce fonds sont en harmonie avec le Conseil du café-cacao sur la gestion de ce fonds. "Seul M. Seydou Kiébré, président de la Centrale syndicale agricole de Côte d’Ivoire, dénommée Centrale Agricole, s’agite et revendique la somme de six milliards (6 000 000 000) comme reliquat", s’est étonné le conférencier.

Selon le cadre du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), la Centrale syndicale a été créée le 8 juillet 2022 quand la décision du "gouvernement ivoirien d’apporter un soutien de 17 milliards de francs CFA à l’ensemble des acteurs de la filière café-cacao impactés par la pandémie de Covid-19, date du début du premier semestre 2021".

Pour Adjoumani, il est clair que "les acteurs de la filière café-cacao sont pris en otage par un groupuscule de syndicalistes véreux, qui les empêchent de se constituer en Organisation Interprofessionnelle".