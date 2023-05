Emplois Jeunes : Mamadou Touré lance un important projet dans le Lôh-Djiboua

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a présidé, le jeudi 25 mai 2023 à Divo, la cérémonie officielle de lancement de la phase 2 du Projet C2D Emploi des Jeunes dans la Région du Lôh-Djiboua dont 820 jeunes originaires âgés de 18 à 40 ans sont bénéficiaires du projet, à travers l’accompagnement au développement d’Activités génératrices de Revenus(AGR) et à la création de Micro et petites Entreprises (MPE).

Année de la jeunesse : 820 jeunes du Lôh-Djiboua âgés de 18 à 40 ans, bénéficiaires du projet C2D 2 emploi jeunes

''Cette cérémonie matérialise admirablement la volonté gouvernementale d’une action de proximité, dans sa stratégie d’insertion socio-économique des jeunes, initiée depuis quelques années.

Le montant global du projet est de 501 831 000 millions de FCFA, dont 448 766 000 millions de FCFA d’apport du C2D 2-Emploi, et 53 065 000 millions d’apport du Conseil régional.

Le financement de ce projet est le fait d’un partenariat bilatéral entre notre pays et la France, à travers le Contrat de Désendettement et Développement (C2D), instrument de reconversion du remboursement de la dette sous forme de projets de développement'', a dit Mamadou Touré.

Tout en encourageant les jeunes à saisir cette opportunité et à miser sur la formation, le ministre a salué l'implication des élus locaux pour faciliter la réussite de ce projet dans la région.

En termes de perspectives, a-t-il annoncé, dans le cadre du Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ-GOUV 2023-2025), la région du Lôh Djiboua recevra 1,433 milliard de FCFA pour l’insertion professionnelle de plus de 2 000 jeunes, à travers la phase 3 du projet C2D Emploi.

Pour les trois années à venir au titre du PJ Gouv, Mamadou Touré a annoncé que 1,5 million de jeunes ivoiriens seront impactés pour un financement de 1 118 milliards de FCFA.

En marge de cette cérémonie, Mamadou Touré a eu une rencontre d'échanges avec les jeunes de la région sur les dispositifs d'insertion professionnelle mis en place par l'État en leur faveur.

Quant à la chargée de mission de l'AFD, Céline Gratadour, elle a réitéré l'engagement de la France à apporter son appui la Côte d'Ivoire afin de faciliter l'insertion professionnelle de la jeunesse qui représente la génération future.

Elle a affirmé que cette initiative va être amplifiée avec le C2D 3 qui sera signé en juin prochain.

Au total, 15 régions sont bénéficiaires de cette phase 2 du projet C2D Emplois des jeunes. Notamment, le District de Yamoussoukro, la région du Bélier, La Mé, l’Agneby Tiassa, la Bagoué, le Kabadougou, le Moronou, le Gboklè, San-Pedro, le Haut Sassandra, les Grands Ponts, le Loh-Djiboua, l’Iffou, le Sud Comoé, et le Gontougo.

Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, fils de la région et de nombreux cadres étaient présents à cette cérémonie organisée par le Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi) dont le coordonnateur est Hermann Toualy.

