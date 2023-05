Côte d'Ivoire : La plateforme "SIGNALIS" pour lutter contre la corruption

Le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG), N’golo Coulibaly, a procédé, le jeudi 25 mai 2023 à Abidjan, au lancement de la plateforme multicanale sécurisée de signalement des actes de corruption, dénommée "SIGNALIS", en vue de renforcer le dispositif de la promotion de la bonne gouvernance.

Signalement des actes de corruption : La Haute Autorité pour la bonne gouvernance met en place une plateforme sécurisée dénommée "SIGNALIS"

« La HABG s’est résolument inscrite dans la vision du Chef de l’Etat d’intensifier la lutte contre la corruption. Dans ce sens, elle a initié des projets structurants à l’effet d’améliorer la lutte contre la corruption. A ces grands projets, vient s'ajouter la plateforme multicanale sécurisée de signalement des actes de corruption », a déclaré N’golo Coulibaly.

Selon le président de la HABG, la mise en place de cet outil vise à renforcer et moderniser le dispositif de recueil, d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciation des actes de lutte contre la corruption.

En outre, ce projet qui s’inscrit dans l’axe de la lutte contre la corruption, ainsi que la criminalité économique et financière garantit la sécurité, la confidentialité des informations, ainsi que l’anonymat des requérants qui le souhaitent.

N’golo Coulibaly a, par ailleurs, évoqué les réformes institutionnelles et juridiques du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Grâce aux efforts du gouvernement, la Côte d’Ivoire, a-t-il souligné, est passée, selon le dernier rapport de l’indice de perception de la corruption de Transparency international, de la 152ème place en 2013 à la 99ème place en 2022.

Poursuivant, il a indiqué qu’au niveau de l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, le pays est classé 20è sur 152 Etats. Rappelant que la corruption est nuisible au développement économique, politique et social de notre nation, il a invité tous ses concitoyens à s'unir pour combattre ce fléau sous toutes ses formes.

Notons que la plateforme SIGNALIS est accessible sur le site web de la HABG wwww.habg.ci ou sur le site www.signalis.habg.ci. L’application dispose d’une plateforme vocale, joignable au numéro vert : 800 800 11. La plateforme de signalement est disponible 24h/24.

Source : CICG