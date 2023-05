Togo : Les maires sollicités pour la lutte contre la corruption

Les autorités togolaises veulent intensifier la lutte contre la corruption au Togo. La Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) ont sollicité l'appui des maires dans ce combat.

Togo : Les maires et cadres municipaux outillés contre la corruption

À en croire une information confirmée par nos confrères du site Togo First, les élus et cadres municipaux du pays seront associés à la lutte contre la corruption. À cet effet, la Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées entend renforcer les capacités des ceux-ci.

Ce renforcement de capacités se tiendra de juin à septembre 2023. Les autorités togolaises bénéficient dans cette opération du soutien de GIZ.

"Dans le cadre de la politique de décentralisation devenue effective en 2019, la question de la corruption apparaît comme une donnée fondamentale de la responsabilité des élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales énumère entre autres causes de révocation des élus locaux ou leur destitution, le détournement des fonds publics, la concussion et/ou corruption, les emprunts d’argent sur les fonds de la commune", a laissé entendre Christian Trimua, le ministre togolais des Droits de l'homme.