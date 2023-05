États-Unis : Kanye West poursuivi en justice par la marque Gap

Kanye West est dans de beaux draps. Le rappeur américain qui est en rupture de ban avec la marque de vêtements Gap, n’est pas sorti de l’auberge. La marque a décidé de poursuivre l’homme d’affaires en justice pour des travaux non approuvés par le propriétaire ni la société de textile.

La marque Gap réclame 2 millions de dollars à Kanye West

Le rappeur et homme d’affaires américain, Kanye West n’a pas encore fini avec les ennuis. Depuis ses déclarations antisémites, l’ex-mari de Kim Kardashian s’est vu être lâché par plusieurs de ses partenaires comme la marque Gap.

Malgré leur séparation, il reste toujours un contentieux à régler par Kanye West. En effet, la collaboration entre le chanteur et la marque de vêtements, n’est pas arrivée à terme.

Pour cause, un des bâtiments qui était loué par Gap, a subi d’énormes modifications, à savoir la rampe extérieure du parking a été refaite, la création d’un tunnel, les plafonds enlevés, la construction d’un mur et la destruction de trois salles de bains.

Le propriétaire d’un immeuble du centre-ville de Los Angeles mis en location pour servir de vitrine à la ligne de vêtements de Kanye West, poursuit donc Gap pour rembourser les dégâts causés.

De lourds travaux, non approuvés par le propriétaire ni la société de textile. En plus, le rappeur avait annoncé le 15 septembre dernier, qu’il mettait fin à son protocole d’accord avec Gap et projetait d’ouvrir ses propres magasins.

La marque de vêtements se lave les mains dans cette situation, parce qu’une clause du contrat signé avec entre elle et Kanye West, prévoit visiblement que Gap ne serait pas tenue responsable de toute réclamation de ce type qui pourrait être faite à son encontre.

Alors, la société de textile a déposé une plainte à Los Angeles et Gap réclame ainsi à Kanye West, un total de 2 millions de dollars qui est le coût évalué des dégâts et du dédommagement.