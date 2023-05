Deuil : L’émouvant hommage d’ Alpha Blondy à la chanteuse Tina Turner

Tina Turner est décédée le mercredi 24 mai à son domicile à Zurich en Suisse. Dans l’élan de compassion, Alpha Blondy, dans un long message sur sa page Facebook, a rendu hommage à la Reine du rock'n'roll.

Alpha Blondy : ‘’Tina, merci pour tous ces frissons’’

Le décès le mercredi 24 mai, de la Reine du rock'n'roll, Tina Turner a retenti à travers le monde. En Côte d’Ivoire, des célébrités ont également pleuré cette icône de la musique américaine, devenue Suisse.

La méga-star du Reggae ivoirien, Alpha Blondy ne pouvait pas rester en marge des nombreux messages adressés. Rempli d’amertume, le chanteur ivoirien a rendu à son tour un vibrant hommage à la légende Tina Turner.

‘’Une âme d’une incroyable énergie vient de s’éteindre…. La fabuleuse Rock Star Tina Turner est partie. Quelle femme, quelle force, quelle voix, quelle destinée!!!! Entre intenses douleurs et frénésie pailletée. Une rage de vivre qui lui a permis de surmonter de façon exceptionnelle sa vie privée et publique….

Une lionne résiliente qui a su lutter parfois de manière silencieuse mais toujours forte et combattante. Tina, merci pour tous ces frissons, ton éternelle musique et cette énergie phénoménale diffusée depuis 1969.

Toutes tes chansons me fascinent…. de ‘’Proud Mary’’ en passant par ‘’We don’t need another hero’’ ou ‘’What love got to do with it’’. Tina aimait l’Afrique et l’Afrique l’aimera toujours…. Je me souviens du film ‘’Soul to Soul’’ tourné au Ghana que j’ai regardé plusieurs fois ici à Abidjan au cinéma Liberté dans les années 70…. Nous étions tous subjugués et fiers.

Merci d’avoir été cette Superstar Noire puissante qui a inspiré tant d’autres après toi. Nous étions fiers de te savoir la première artiste noire et la première femme à faire la couverture du magazine Rolling Stone!!! Tout un symbole. Que ton âme repose en Paix dans la Paix de Dieu, You are simply the best’’, a écrit sur sa page Facebook, la légende du Reggae made in Côte d’Ivoire.