Côte d’Ivoire: Les pompiers humanitaires français dotent l'ONPC de matériels

Deux(02) camions citernes ruraux (CCR) spécialisés dans les interventions de feux de forêt d’une capacité de 3.000 litres chacun et divers équipements et matériels, ont été réceptionnés, le vendredi 26 mai 2023, par le directeur général de l’Office national de la protection civile(ONPC), Amankou Kassi Gabin, en son siège sis à Cocody-Lycée technique. L'information a été donnée par la page facebook de la structure sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.

Côte d’Ivoire: Les pompiers humanitaires français dotent l'ONPC de vehicules et de matériels

Ce don est une initiative des Pompiers humanitaires français (PHF), une organisation de solidarité internationale créée en 2005 et basée à Saint-Etienne en France.

Elle est spécialisée dans les missions de protection civile à l’étranger et composée principalement de pompiers, d'infirmiers et de médecins.

L'ONG effectue plusieurs types de missions, notamment: les missions d’urgence (à la suite de catastrophes naturelles), les missions de développement durable (principalement au Mali et à Madagascar) et l'organisation de séminaires sur la protection civile.

Tizié TO Bi

Correspondant régional