Côte d’Ivoire : Blé Goudé reçu à la grande mosquée de Bondoukou

Charles Blé Goudé est arrivé dans la ville de Bondoukou le samedi 27 mai 2023. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) a été reçu par la communauté musulmane à la grande mosquée de la localité.

Côte d'Ivoire : Blé Goudé retrouve ses amis d’enfance à Bondoukou

Engagé dans sa volonté de réconcilier les Ivoiriens, Charles Blé Goudé continue de parcourir les villes de la Côte d’Ivoire. Samedi 27 mai 2023, le fondateur du COJEP a posé les pieds sur la terre de Bondoukou.

À son arrivée dans la "ville aux mille mosquées", l’ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) a été reçu à la grande mosquée. "Grand merci au grand imam et à la communauté musulmane de Bondoukou qui m’ont reçu à la grande mosquée dès mon arrivée dans la ville aux mille mosquées. En effet, depuis 17 h, je suis arrivé chez moi, chez nous à Bondoukou. Ça me fait vraiment un grand bien de retrouver mes amis d’enfance et les parents qui m’ont vu grandir", a déclaré l’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo.

Depuis son arrivée à Abidjan le 26 novembre 2023, Blé Goudé a décidé de se positionner comme l’aiguille qui a pour mission de coudre la déchirure entre les Ivoiriens. C’est ainsi qu’en avril 2023, il s’est rendu dans les villes de Yakassé-Mé, Yakassé-Attobrou, Afféry, Akoupé et Moapé. L’ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen avait même été porté en triomphe à Yakassé-Attobrou.

Il y a un mois, le leader du COJEP avait fait don de cartons de sucre à la communauté musulmane du Guidiga (Guibéroua, Galébré et Dignago). Le président du COSIM Guidiga lui a avait exprimé sa gratitude pour ce geste. "Merci d'avoir effectué ce déplacement avec cette délégation très forte. Merci, parce que vous êtes venu avec des dons qui ont vraiment de la valeur. Merci d'avoir pensé à cette communauté", s’était-il exprimé.