Côte d'Ivoire: Les prix de cession des intrants et d’achat du coton graine connus

C’est ce 27 mai 2023 à Abidjan-Plateau, que le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement durable, Kouassi Kobenan Adjoumani, a dévoilé, les prix de cession des intrants et les prix d’achat du coton graine, avant le démarrage des semis de la nouvelle campagne 2023-2024.

Le gouvernement accorde une subvention de 28,05 milliards de francs CFA pour la filière coton

« Ainsi, les prix d’achat du coton graine au titre de la campagne 2023-2024, sont fixés comme suit : 310 F CFA/kg, le coton graine de 1er choix et 285 F CFA/kg le coton graine de 2ème choix. Ces prix sont les plus élevés de tous les pays producteurs de coton de la sous-région », a indiqué M. Adjoumani, lors d’une conférence de presse, animé mercredi 24 mai 2023, à Abidjan-Plateau.

Concernant les intrants, les producteurs de coton pourront avoir le sac de NPK à 18 100 F CFA au lieu de 28 100 F CFA et celui de l’Urée à 17 050 F CFA au lieu 27 050 F CFA. Les prix des insecticides sont maintenus à 33 000 F CFA/ha pour les six passages classiques, a-t-il annoncé.

Il a rappelé que le Gouvernement a, comme à son habitude, décidé d’accorder une subvention de 200 francs CFA sur chaque kilogramme de NPK et d’Urée, soit 10 000 francs CFA par sac d’engrais.

« Ce qui représente un engagement total de 28,05 milliards francs CFA », a ajouté le ministre d’état.

Tout en souhaitant une excellente et fructueuse campagne cotonnière 2023-2024, aux producteurs et leurs organisations professionnelles qui se mobilisent pour une relance durable de la production de coton en Côte d’Ivoire, Kobenan Kouassi Adjoumani, a remercié le président de la République, Alassane Ouattara, qui ne cesse, à travers ses différentes actions et grâce à son leadership, d’améliorer la qualité de vie des populations, notamment celle de nos parents producteurs agricoles.

Sans oublier des remerciements à l’endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent et soutiennent continuellement les actions de développement des filières agricoles.