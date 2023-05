MTN Académy : Fin de formation pour la 3ème promotion de référent digital

MTN Côte d’Ivoire et son partenaire technique SIMPLON Côte d'Ivoire, ont procédé, jeudi, à la remise de certificats de formation en référent digital aux trente (30) apprenants de la 3ème promotion de la Fabrique numérique sociale MTN Academy, après 7 mois et demi de formation intensive.

30 étudiants formés au métier de référent digital sur le marché de l'emploi - MTN Academy

Aux cours de cette cérémonie de distinction, un panel s’est tenu à l’attention des jeunes et des participants. Parmi les panélistes, il y’avait Monsieur Djibril Ouattara, Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire qui intervenait sur le thème “Le Numérique vecteur d’autonomisation des Jeunes “. A ces côtés, il y’avait également Monsieur DRI BI Jacob, Conseiller Technique au ministère de la jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique qui s’est prononcé sur le thème « Financement et accompagnement des jeunes ».

Après ces mois de formation et des stages pratiques en entreprise, les récipiendaires de la 3ème promotion de Référents Digital sont à présent en mesure de répondre efficacement aux besoins numériques réels des entreprises.

Madame Natenin Coulibaly, Secrétaire Général de MTN Côte d’Ivoire, s’est félicitée de l’aboutissement du projet de formation: « En cette année dédiée à la jeunesse, c’est une fierté pour MTN CI d’accompagner le gouvernement ivoirien en investissant dans le capital humain afin de contribuer à l’épanouissement des jeunes et nous restons résolument engagée pour votre formation ainsi que votre insertion sociale, professionnelle et économique ».

Prenant la parole, le représentant de la promotion de « Référent digital » au nom de ses camarades, a tenu à exprimer toute sa gratitude à MTN CI pour l’opportunité de cette formation qui leur permettra d’avoir des emplois convenables.

Rappelons que ce projet de formation de la MTN Académy financé à hauteur de 23 millions de FCFA vise à contribuer et à apporter des réponses concrètes aux questions relatives au chômage et à l’insertion des jeunes. C’est pourquoi, MTN CI en partenariat avec SIMPLON ont ouvert le 21 février 2019, cette première fabrique sociale des métiers du numérique. MTN Academy offre d’une part, une formation diplômante en développement Data Intelligence Artificielle et d’autre part en développement d'applications web/mobile ainsi qu’en entreprenariat digital à des jeunes en quête d’emplois.