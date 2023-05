Cannes 2023: "Anatomie d'une chute" de Justine Triet rafle la Palm d'Or

En remportant la Palme d'or pour « Anatomie d'une chute », Justine Triet devient la troisième femme réalisatrice à décrocher la Palm d’Or du festival Cannes 2023.

Justine Triet dénonce un « pouvoir dominateur » en France - Cannes 2023

La réalisatrice d’Anatomie d’une chute a saisi l’occasion de son prix pour dénoncer sur scène un « pouvoir dominateur » et une « marchandisation de la culture ». La ministre de la culture, Rima Abdul Malak a regretté un discours « injuste ».

Ce n’est pourtant pas le symbole que l’on retiendra de la cérémonie de clôture du 76e Festival de Cannes mais le discours véhément que la cinéaste a prononcé à l’encontre du gouvernement en recevant son prix.

Entourée de toute son équipe, Justine Triet a profité de la tribune qui lui était offerte pour dénoncer la façon dont la contestation contre la réforme des retraites a été, selon ses propos, « niée et réprimée de façon choquante ». Elle a également critiqué la « marchandisation de la culture » qui est en train « de casser l’exception culturelle française, cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd’hui ».

Ses propos ont fait immédiatement réagir la ministre de la culture Rima Abdul Malak. « Heureuse de voir la Palme d’or décernée à Justine Triet, la 10e pour la France ! Mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n’aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde. Ne l’oublions pas », a-t-elle écrit sur Twitter.

Autres films marquants, « The Zone of Interest », de Jonathan Glazer, a reçu le Grand Prix et « Les Feuilles mortes », d’Aki Kaurismäki, le Prix du jury.