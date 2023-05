Côte d'Ivoire : Stanislas Zézé incite la jeunesse à la discipline et au travail

Stanislas Zézé a pris part à une journée dénommée Les Entretiens de l’Excellence de Côte d‘Ivoire le samedi 27 mai 2023 à l’Université internationale privée d’ Abidjan.

Côte d‘Ivoire : Stanislas Zézé partage son expérience aux Entretiens de l’Excellence

Le PDG de Bloomfield Investment a partagé son expérience à des élèves venus de plusieurs communes de la capitale économique ivoirienne.

Stanislas Zézé incite la jeunesse à la discipline et au travail. “Il n’y a pas plus efficace dans l’éducation que le partage. Cela vous permet d’eviter les erreurs que nous avons commises”, a confié Stanislas Zézé aux élèves prenant part à Les Entretiens de l’Excellence de Côte d‘Ivoire.

Le patron de Bloomfield Investment a reconnu que le continent africain sera bientôt dirigé par les jeunes d’aujourd’hui.

“Nous voulons que ce soit par des jeunes responsables. Vous devez vous réaliser. Réussir, c’est réussir un projet de vie. Le matériel peut être la conséquence de la réussite. La condition dans laquelle vous êtes aujourd’hui ne définit pas forcément ce que vous serez plus tard”, a ajouté M. Zézé.

L’ancien pensionnaire de l’École d’administration de l’Université de Michigan est revenu sur son parcours afin d’inciter les jeunes élèves à la discipline et au travail.

Me Ben Méité, avocat de l’État de Côte d’Ivoire, a aussi eu un partage d’expérience avec les participants.

Le député ivoirien, tout comme Isaac Yamba Yao, directeur général de la Poste de Côte d‘Ivoire, a appelé les élèves au travail et au sacrifice pour atteindre leurs objectifs.

Roméo Tieba Pognon, président de l’Association Les Entretiens de l’Excellence de Côte d’Ivoire, a fait remarquer que son organisation lutte contre les inégalités d’accès à l’enseignement et les décrochages scolaires.

“Nous mettons en place des actions pour nos jeunes afin d’améliorer l’accès à l’information pertinente et en leur permettant de croire en leurs rêves et en leur projet d’avenir sereinement”, a-t-il dit.

Après les partages d’expérience, les participants ont eu droit à des ateliers portant sur quinze thèmes, dont les arts, la culture, le droit, l’entrepreneuriat, le journalisme, l’environnement.

Créé en 2006 de la volonté de montrer l’excellence des parcours réussis, Les Entretiens de l’Excellence regroupe plus de 1 500 bénévoles en France et en Afrique. L’association se donne pour mission d’informer, de désenclaver et d’accompagner la jeunesse.