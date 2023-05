Contentieux électoral: Comment faire des réclamations sur la liste électorale ?

La Commission Électorale Indépendante (CEI) a procédé à l' affichage de la liste électorale depuis dimanche à minuit, ouvrant ainsi la phase du contentieux électoral. Cette phase du processus électoral s'avère très importante dans la mesure où ce sont les personnes dont les noms figurent sur cette liste qui pourront uniquement voter.

Qu'est-ce que le contentieux électoral ?

Selon les chiffres de la CEI, sur 22.840.129 ivoiriens, ce sont 8.016.000 ivoiriens qui se sont inscrits sur la liste électorale pour voter cette année 2023. Ce qui relève du caractère crucial du contentieux électoral tant pour le PPA-CI que pour l'ensemble des ivoiriens.

Le contentieux électoral ou réclamation sur la liste électorale, consiste pour les personnes qui se sont fait enrôler sur la liste électorale entre le 19 novembre 2022 et le 20 décembre 2022 et toutes les personnes qui ont déjà pris part à un vote en côte d'ivoire, à aller vérifier si les informations qu'elles ont données aux agents recenseurs de la CEI, ont été bien écrites ou si leurs anciennes informations n'ont pas subi des modifications (pour les anciens électeurs).

Elles doivent bien regarder si leurs Nom et Prénoms, Date et lieu de naissance, Sexe, Profession,

Domicile, Nom et Prénoms du père, Nom et Prénoms de la mère ne contiennent pas des erreurs ( Article 7 du code électoral).

Si vous constatez une seule erreur dans vos informations personnelles, rendez-vous immédiatement dans le centre de la CEI de votre ville muni de vos pièces justificatives (Récépissé de l'enrôlement, de la carte d'électeur, de la CNI qui a servi à votre enrôlement, certificat de résidence / les pièces justificatives demandées dépendent de la nature de la réclamation).

LES IRRÉGULARITÉS A RELEVER SUR LA LISTE ÉLECTORALE

Si tu constates que :

✓ Ton nom ou celui de l'un de tes proches n'est pas sur la liste électorale ; (Article 34)

✓ Ton voisin qui est étranger est sur la liste électorale (être convaincu que ce dernier est vraiment étranger, car la loi punit tout fausse accusation);

✓ Ton voisin a eu la nationalité ivoirienne il y a moins de 5 ans et qu'il est sur la liste électorale; (Article 3)

✓ Ton voisin est décédé mais son nom est toujours sur la liste électorale ;

✓ Ton voisin a fait la prison, il a perdu son droit civil et/ou civique ; (Article 4 et Article 18)



✓ Tu as changé de lieu de vote et cela n'a pas été pris en compte ; (Article 9)

✓ Tu t'es mariée et ton patronyme n'a pas changé sur la liste électorale ; (être convaincue de l'avoir signifié lors de ton enrôlement / Femme)

QUI PEUT FAIRE LES RÉCLAMATIONS AUPRÈS DE LA CEI

Peuvent faire des réclamations ou signaler des irrégularités sur la liste électorale, tous électeurs qui figurent sur la liste électorale munis des pièces justificatives de ses réclamations. (Article 12)

Selon l'article 34 du code électoral, nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale, s'il y a des erreurs ou des irrégularités sur toi, tu ne pourras pas prendre part au vote de cette année 2023, ton candidat perdra une voix.