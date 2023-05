Coupe du Monde FIFA U20: Voici les adversaires des représentants africains

Les représentants africains sont fixés sur leurs adversaires en huitièmes de finale de la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2023 à savoir: la Gambie, la Tunisie et le Nigeria.

Fin des phases de groupes du Mondial U20 de la FIFA: Le Brésil va affronter la Tunisie

Invaincue, la Gambie a terminé en tête du groupe F pour passer en phase à élimination directe. Elle est attendue en huitième de finale par l'Uruguay qui a terminé deuxième du groupe E avec six points. Les Flying Eagles du Nigéria se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que l'une des équipes classées meilleures troisièmes. Ils auront fort à faire contre les hôtes argentins, le mercredi 31 mai 2023 à San Juan. L'Argentine a réalisé un parcours sans-faute, terminant en tête du groupe A.

Malgré un duel qui s'annonce difficile, le sélectionneur nigérian Ladan Bosso a déclaré qu'ils se battront pour atteindre la finale. « Nous devons nous battre pour le trophée. Je pense qu'il est encore ouvert. Tout le monde peut être là, et je crois que nous avons la capacité d'être là. Nous sommes dans la phase à élimination directe, et dans la phase à élimination directe, il y a une approche, nous pouvons l'employer, et nous espérons que nos plans seront exécutés en conséquence », a noté le tacticien.

Dans le même temps, la Tunisie qui s'est également qualifiée comme l'une des meilleures équipes classées troisièmes, affrontera le Brésil, leader du groupe D, à La Plata en huitièmes de finale. Tout comme l'Argentine, le Brésil a remporté tous ses matches en phase de groupes.

Huitièmes de finale pour les équipes africaines :

Brésil vs Tunisie - Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata, 31 mai

Argentine vs Nigeria - Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan, 31 mai

Gambie vs Uruguay - Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero, 1er jui